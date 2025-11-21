Gewaltiger Sci-Fi-Blockbuster heute im TV: Die versprochene Fortsetzung wird wohl nie kommen

Teil 1 kannte jeder, aber schon Teil 2 machte Teil 3 wieder unmöglich. Heute läuft ein Sci-Fi-Kracher im TV, auf dessen Fortsetzung wir wohl ewig warten.

So mancher Sci-Fi-Reihe machen die Kinokassen einen Strich durch die Rechnung. So geschehen mit dem Independence Day-Franchise. Independence Day 2: Wiederkehr scheuchte nämlich alle Hoffnungen auf Teil 3 in den Weltraum hinaus. Heute läuft er im TV.

Sat.1 strahlt die Independence Day-Fortsetzung am 23. November 2025 um 20:15 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr den Sci-Fi-Film alternativ jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.

Heute im TV: Nach Independence Day 2 war die Sci-Fi-Action-Reihe tot

Independence Day war 1996 ein unvergleichlicher Blockbuster mit Matrix-Wirkung. Ein Meilenstein, der das Kino revolutionierte und den innerhalb einer Generation alle kannten. Regisseur Roland Emmerich war plötzlich jedem ein Begriff.

Doch als 20 Jahre später die Fortsetzung erschien, war die Luft raus. Die Technologie von Avatar hatte fliegende Untertassen zu Treppenwitzen gemacht. Grüne Männchen hatten höchstens an der Seite von Marvel-Helden Erfolg. Und das sagte noch nichts über die Fortsetzung selbst.

Viele Kritiken hielten Independence Day 2 für ein formelhaftes Sequel ohne emotionale Tiefe (via Rotten Tomatoes ). Will Smith fehlte. Und auch wenn die Technologie beeindruckt und sich der Cast um Bill Pullman alle Mühe gibt, reicht es nicht für die einzigartige Bombast-Wirkung des Vorgängers.

Dementsprechend mau sahen die Einspielergebnisse aus (via Box Office Mojo ). Als LRM Online Produzent Dean Devlin 2018 nach einem dritten Teil fragte, antwortete er nur: "Ich weiß nicht. Derzeit habe ich persönlich keine Pläne, noch einen Teil zu machen."

Dieser Stand hat sich bisher offenbar nicht verändert.