Gewaltiges Netflix-Angebot 2026: Alle 107 neuen Serien im nächsten Jahr

Netflix hat auch nächstes Jahr wieder mehr Serien im Angebot, als man schauen kann. Damit ihr den Überblick behaltet, findet ihr hier eine Übersicht aller neuen Netflix-Serien 2026.

Kein anderer Streaming-Dienst produziert so viele Serien wie Netflix. Auch 2026 erwartet uns wieder ein regelrechtes Dauerfeuer an Neuheiten aus aller Welt, die um heißbegehrte Platzierungen in den Streaming-Charts wetteifern. Nicht nur dutzende neue Netflix-Staffeln laden zum Bingen ein, sondern auch über 100 neue Netflix-Serien.

Nächstes Jahr setzt Netflix bei vielen Serien-Highlights wieder auf bekannte Stars. So gibt es unter anderem eine Monster-Jagd mit Josh Hartnett, einen mörderischen Thriller mit Anya Taylor-Joy, Golf-Comedy mit Will Ferrell sowie eine Jenseits von Eden-Verfilmung mit Florence Pugh als auch eine Adaption von Stolz und Vorurteil mit Emma Corrin zu entdecken.

Für diese Übersicht haben wir uns alle Netflix-Ankündigungen angeschaut und die Massen an Produktionen durchforstet, um jene für euch herauszusuchen, die 2026 bei Netflix erscheinen. Reality-Formate, Doku-Serien und lizenzierte Katalogtitel sind hier nicht berücksichtigt. Diese Übersicht wird regelmäßig um neue Titel und Starttermine ergänzt.

Neue Netflix-Serien im Januar 2026

Neue Netflix-Serien im Februar 2026

Neue Netflix-Serien ohne Startdatum

Internationale Netflix-Serien 2026 ohne Startdatum

Anime und Animations-Serien bei Netflix 2026

Es kann immer vorkommen, dass einige Serien länger auf sich warten lassen, Starts produktionsbedingt verschoben werden müssen oder Netflix uns mit längst abgedrehten Serien überrascht. Daher halten wir diese Übersicht für euch auf dem neuesten Stand und ergänzen sie regelmäßig mit neuen Startdaten.



