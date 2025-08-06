Gewaltiges Netflix-Angebot 2026: Alle 107 neuen Serien im nächsten Jahr

Kein anderer Streaming-Dienst produziert so viele Serien wie Netflix. Auch 2026 erwartet uns wieder ein regelrechtes Dauerfeuer an Neuheiten aus aller Welt, die um heißbegehrte Platzierungen in den Streaming-Charts wetteifern. Nicht nur dutzende neue Netflix-Staffeln laden zum Bingen ein, sondern auch über 100 neue Netflix-Serien.
Nächstes Jahr setzt Netflix bei vielen Serien-Highlights wieder auf bekannte Stars. So gibt es unter anderem eine Monster-Jagd mit Josh Hartnett, einen mörderischen Thriller mit Anya Taylor-Joy, Golf-Comedy mit Will Ferrell sowie eine Jenseits von Eden-Verfilmung mit Florence Pugh als auch eine Adaption von Stolz und Vorurteil mit Emma Corrin zu entdecken.
- Zum Nachholen: Alle Netflix-Neuheiten 2025 und aller Netflix-Staffeln 2025
Für diese Übersicht haben wir uns alle Netflix-Ankündigungen angeschaut und die Massen an Produktionen durchforstet, um jene für euch herauszusuchen, die 2026 bei Netflix erscheinen. Reality-Formate, Doku-Serien und lizenzierte Katalogtitel sind hier nicht berücksichtigt. Diese Übersicht wird regelmäßig um neue Titel und Starttermine ergänzt.
Neue Netflix-Serien im Januar 2026
- Suche mich nicht - Harlan Coben-Verfilmung - Start: 1. Januar
-
Amor de oficina: Eine Lovestory im Büro - RomCom aus Mexiko - Start: 1. Januar
-
El tiempo de las moscas - Crime-Drama aus Argentinien - Start: 1. Januar
- Land der Sünde - Krimi-Thriller aus Schweden - Start: 2. Januar
-
His & Hers - Thriller mit Tessa Thompson und Jon Bernthal - Start: 8. Januar
- Agatha Christie's Seven Dials - Agatha Christie-Verfilmung - Start: 15. Januar
- Love Through a Prism - Coming-of-Age-Anime - Start: 15. Januar
- Alles für die Liebe - tragische Liebesgeschichte aus der Türkei - Start: 15. Januar
- Can This Love Be Translated? - Dolmetscher-RomCom aus Südkorea - Start: 16. Januar
- Finding Her Edge - Eiskunstlaufdrama für Jugendliche - Start: 22. Januar
- Free Bert - Comedy von Bert Kreischer - Start: 22. Januar
Neue Netflix-Serien im Februar 2026
- Unfamiliar - deutscher Agenten-Thriller - Start: 5. Februar
- Die Löwinnen - Crime-Serie aus Frankreich - Start: 5. Februar
- How to Get to Heaven from Belfast - irische Comedy von Derry Girls-Schöpferin - Start: Februar
Neue Netflix-Serien ohne Startdatum
-
A Different World - College-Sitcom
- Big Mistakes - Comedyserie von Dan Levy und Rachel Sennott
-
Crew Girl - Teenieserie mit Rudersport
-
Dead Letters - Mystery-Drama mit Lucy Hale
-
Der letzte Wolf - Southern Noir-Thriller über Serienkillerjagd in Virginia
- Extraction - Action-Thriller mit Omar Sy
- Golf - Sport-Comedy mit Will Ferrell
-
Grown Ups - britisches Familiendrama nach Vorlage von Marian Keyes
-
Hollywood Arts - Spin-off der Nickelodeon-Serie Victorious
- How to Kill Your Family - Thriller mit Anya Taylor-Joy
- Jenseits von Eden - Familiendrama mit Florence Pugh
- Legends - britischer Crime-Triller über Undercover-Agenten
- Man on Fire - Thriller-Adaption der Creasy-Romane
-
Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden - True Crime-Fortsetzung der Monster-Anthologie
-
My Brilliant Career - Drama im Australien der 1890er Jahre
-
Nemesis - Heist-Serie von Power-Schöpferin Courtney Kemp
- Nur für dein Leben - Harlan Coben-Verfilmung mit Sam Worthington
- Out of the Dust - Sekten-Thriller mit Asa Butterfield
-
Rabbit, Rabbit - Geiseldrama mit Adam Driver
-
Something Very Bad Is Going to Happen - Horrorserie über Hochzeitstragödie
- Stolz und Vorurteil - Jane Austen-Adaption mit Emma Corrin
- The Altruists - True Crime-Drama mit Julia Garner und Anthony Boyle
- The Bombing of Pan Am 103 - True-Crime-Drama über Bombenanschlag im Jahr 1988
- The Boroughs - Sci-Fi über Rentner, die gegen außerirdische Bedrohung kämpfen
-
The Body - Kleinstadt-Thriller
- The Boys From Brazil - Romanadaption über Nazi-Jäger in Südamerika
- The Undertow - Remake des norwegischen Crime-Dramas Twin
- The Witness - britisches True-Crime-Drama
- Thumblite - Thriller mit Rosamund Pike
-
Trinity - Thriller des Schöpfers von Bodyguard und Line of Duty
-
Unaccustomed Earth - Liebesdrama in der indisch-amerikanischen Community von Cambridge
- Unsere kleine Farm - Neuverfilmung der Romanreihe von Laura Ingalls Wilder
- Untitled Charlie Brooker Crime Series - Crime-Thriller mit Lena Headey
-
Untitled Hockey Drama - Sportdrama mit Michelle Monaghan
-
Untitled Josh Hartnett Netflix Series - Mystery-Thriller mit Josh Hartnett
-
Untitled Nic Pizzolatto Netflix Serie - Drama mit Matthew McConaughey und Cole Hauser
-
Vladimir - Dark Comedy mit Leo Woodall und Rachel Weisz
-
Zeit der Unschuld - Neuverfilmung des Romans von Edith Wharton
Internationale Netflix-Serien 2026 ohne Startdatum
- Die Falle - deutsche Thrillerserie von Liebes Kind-Macherin
- Kacken an der Havel - deutsche Comedy
-
Love & Chaos - deutsche Adaption von Liebe und Anarchie
- Plötzlich Kanzlerin - deutsche Polit-Satire
- Harry Hole - norwegischer Krimi nach Jo Nesbo-Vorlage
-
The Case - schwedische Crime-Serie
-
Sins of Kujo - japanische Manga-Adaption - Start: Frühling
- Human Vapor - Sci-Fi-Thriller aus Japan - Start: April
- Soul Mate - japanisches Liebesdrama in Berlin
- Quiztopia - japanische Mangaverfilmung über Sci-Fi-Dystopie
- Aquel - Musik-Biopic über den spanischen Sänger Raphael
- El crimen de Pazos - Thriller aus Spanien
- Esa Noche - spanisches Drama über drei Schwestern, die Verbrechen vertuschen
- Los secretos de la cortesana - historisches Liebesdrama aus Spanien
-
Oasis - Mystery-Drama aus Spanien
- Salvador - spanischer Thriller über rechtsextreme Fußballfans
- The Final Problem - Whodunit-Krimi aus Spanien
- The Map of Longing - Dramaserie aus Spanien
- Toda la verdad de mis mentiras - Drama aus Spanien
- Gordon - argentinische Thriller-Serie mit Haus des Geldes-Star
- Palace - kolumbianisches Geiseldrama nach wahrer Geschichte
- Bandi - Crime-Thriller aus Frankreich
- Gign - Action-Thriller aus Frankreich
-
Variety - K-Pop-Drama aus Südkorea
-
Scandals - historisches Liebesdrama aus Südkorea
- Wish Your Death - südkoreanische Horrorserie über tödliche App
- Rauls - brasilianische Serie der Sintonia-Macher
- Akka - Gangster-Drama aus Indien
- Glory - Crime-Thriller aus Indien
- Jet Set Go - indisches Drama über Luftfahrtindustrie
-
Legacy - Gangsterdrama aus Indien
- #Love - romantische Komödie aus Indien
- Rakht Brahmand: The Bloody Kingdom - Fantasy-Action aus Indien
- Super Subbu - indische Comedy über Sexualkundelehrer
-
Bunt - Gefängnisdrama aus Polen
-
Znieczulenie - Arztserie aus Polen
-
Corruptors - Polit-Thriller aus Mexiko
-
I'm Not Afraid - Familiendrama aus Mexiko
-
Santita - Drama aus Mexiko
Anime und Animations-Serien bei Netflix 2026
-
Alley Cats - Animationsserie von Ricky Gervais
-
Baki-Dou - Anime
- BRZRKR - Anime von Keanu Reeves
- Charlie and the Chocolate Factory - Animations-Serie nach Roald Dahl-Vorlage
-
Clash of Clans - Animation nach Mobile-Game-Vorlage
- Diablo - Animation nach Videospiel-Vorlage
- Ghostbusters - Animation
-
Living the Dream - Animation für Erwachsene
- Magic: The Gathering - Animation nach Kartenspiel-Vorlage
-
Mating Season - Animationsserie für Erwachsene
-
Midnight Sun - animiertes Twilight-Reboot
- Minecraft - Animation nach Videospiel-Vorlage
-
Stranger Things: Tales From '85 - animiertes Stranger Things-Spin-off
-
Strip Law - animierte Anwaltsserie für Erwachsene
- The One Piece - Remake des Kult-Anime
- Wacky Wednesday - Dr. Seuss-Animations-Serie
Es kann immer vorkommen, dass einige Serien länger auf sich warten lassen, Starts produktionsbedingt verschoben werden müssen oder Netflix uns mit längst abgedrehten Serien überrascht. Daher halten wir diese Übersicht für euch auf dem neuesten Stand und ergänzen sie regelmäßig mit neuen Startdaten.
