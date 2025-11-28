Gewinnt jetzt Tickets und schaut 28 Years Later: The Bone Temple fünf Wochen vor Kinostart

Am 15. Januar startet der zweite Teil der 28 Years Later-Trilogie in den deutschen Kinos. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Horror-Highlight ganze fünf Wochen vor Kinostart sehen könnt.

Für 28 Years Later – die lang ersehnte Fortsetzung von 28 Days Later und 28 Weeks Later – sind Original-Regisseur Danny Boyle und sein Autor Alex Garland zurückgekehrt und haben für eines der Horror-Highlights 2025 gesorgt. Das Infizierten-Comeback wurde von Anfang an als Trilogie angelegt und Teil 2 direkt im Anschluss an Teil 1 gedreht. So erscheint 28 Years Later: The Bone Temple bereits Anfang 2026 in den deutschen Kinos – und ihr habt die einmalige Chance, das Sequel schon fünf Wochen vor dem offiziellen Release zu erleben.

Gemeinsam mit FILMSTARTS verlosen wir 28x2 Plätze für das Special Screening von 28 Years Later: The Bone Temple am 9. Dezember 2025 in Berlin.

28 Years Later: The Bone Temple - Angst ist der neue Glaube

Regisseurin Nia DaCosta erweitert mit 28 Years Later: The Bone Temple die von Danny Boyle und Alex Garland in 28 Years Later erschaffene Welt – und stellt sie auf den Kopf. In der Fortsetzung dieser epischen Geschichte findet sich Dr. Kelson (Ralph Fiennes) in einer schockierenden neuen Beziehung wieder – und diese bringt Konsequenzen mit sich, welche die bekannte Welt nachhaltig verändern könnten. Spikes (Alfie Williams) Begegnung mit Jimmy Crystal (Jack O'Connell) entpuppt sich wiederum als wahrgewordener Albtraum, dem er nicht entkommen kann. In The Bone Temple sind die Infizierten nicht mehr die größte Bedrohung – die Grausamkeit der Überlebenden kann noch viel seltsamer und schrecklicher sein.

Die Regie bei 28 Years Later: The Bone Temple führte Nia DaCosta (Candyman). Für das Drehbuch zeichnet erneut Alex Garland (Civil War) verantwortlich. Produziert wurde der Film von Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Danny Boyle und Alex Garland. Executive Producer ist Cillian Murphy.

In den Hauptrollen spielen Ralph Fiennes (Konklave), Jack O’Connell (Blood & Sinners), Alfie Williams (His Dark Materials), Erin Kellyman (Solo: A Star Wars Story), Chi Lewis-Parry (Gladiator II) u.v.m

Hier könnt ihr euch den aktuellen Trailer zu 28 Years Later: The Bone Temple ansehen:

28 Years Later: The Bone Temple - Trailer (Deutsch) HD

Seid dabei: Jetzt an der Verlosung teilnehmen!

Um euch die Chance auf zwei der limitierten Plätze für das Special Screening zu sichern, müsst ihr lediglich dieses Gewinnspielformular ausfüllen.

Macht mit, gewinnt mit etwas Glück 1x2 Tickets und schaut den neuen Teil des erfolgreichen Infizierten-Franchise vor allen anderen. Wir freuen uns auf euch!

Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen könnt ihr hier nachlesen. Bitte beachtet, dass die Teilnahme am Gewinnspiel und dem Special Screening erst ab 18 Jahren gestattet ist.

Die Gewinner:innen werden von uns bis zum 05.12.2025 benachrichtigt und über die genauen Details der Veranstaltung informiert.