Gewinnt Tickets für das exklusive Preview-Event von Toy Story 5 in Berlin – mit Special Guest Michael "Bully" Herbig!

Toy Story 5 vorab im Kino: Gewinnt Tickets für die exklusive Preview in Berlin und trefft die deutsche Stimme von Woody, Michael "Bully" Herbig, live vor Ort. Jetzt mitmachen!

Bevor das brandneue Disney•Pixar Highlight deutschlandweit in den Kinos startet, bringen wir das Spektakel nach Berlin! Gemeinsam mit Disney und FILMSTARTS verlosen wir 100x2 Plätze für das Preview-Event von Toy Story 5 am 18. Juni 2026.

Das Beste daran: Ihr seht nicht nur den Film fünf Wochen vor allen anderen in der deutschen Synchronfassung, sondern dürft euch auch auf einen ganz besonderen Gast freuen. Comedy-Legende und Woody-Sprecher Michael "Bully" Herbig wird am Abend persönlich vor Ort sein, um das neue Abenteuer mit euch zu feiern!

Toy Story 5: Es steht viel auf dem Spiel!

Am 23. Juli 2026 startet mit Toy Story 5 der neueste Teil einer der erfolgreichsten Animationsreihen aller Zeiten in den Kinos. Seit über drei Jahrzehnten begeistern uns die Spielzeuge, die heimlich zum Leben erwachen, wenn niemand hinsieht. Nach den herzergreifenden Ereignissen der letzten Teile müssen es Buzz, Woody und Co. in Toy Story 5 mit ihrem bislang gefährlichsten Gegner aufnehmen.



Diesmal dreht sich alles um den Einzug der modernen Technik ins Kinderzimmer: Woody, Buzz, Jessie und die restliche Truppe müssen konkurrieren – und zwar gegen eine völlig neue Bedrohung durch Bonnies Tablet Lilypad. Wie behauptet man sich als klassisches Spielzeug in einer digitalisierten Welt? Regisseur Andrew Stanton, der bereits die Drehbücher zu Toy Story 1, 2 und 4 verfasste und Meisterwerke wie Findet Nemo und WALL-E inszenierte, verspricht ein unterhaltsames und emotionales Animationsabenteuer für alle Generationen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Toy Story 5 ansehen:

Toy Story 5 - Trailer (Deutsch) HD

Exklusives Event für die Community: So könnt ihr gewinnen

Ihr wollt gemeinsam mit uns als Erste erfahren, ob Buzz, Woody und Co. der Kampf gegen die Digitalisierung gelingt?

Dann füllt jetzt einfach dieses Gewinnspielformular aus und sichert euch mit etwas Glück 1x2 der begehrten Tickets für das Special Screening am 18. Juni 2026 in Berlin. Wir freuen uns auf euch!

Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen könnt ihr hier nachlesen.

Die Gewinner:innen werden von uns bis zum 15. Juni 2026 per E-Mail benachrichtigt und über die genauen Details der Veranstaltung informiert.