Gewinnt Tickets für die exklusive Premiere von Der perfekte Urlaub in Berlin – mit den Stars live vor Ort!

Der Nachfolger des Kinohits Das perfekte Geheimnis feiert Premiere: Gewinnt Tickets für das exklusive Event in Berlin mit Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Florian David Fitz und Co. Jetzt mitmachen!

Gemeinsam mit Constantin Film und FILMSTARTS verlosen wir 50x2 Plätze für die exklusive Premiere von Der perfekte Urlaub am 22. Oktober 2026 im Zoo Palast Berlin.

Das Beste daran: Der prominente Cast rund um Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Florian David Fitz, Jella Haase, Wotan Wilke Möhring, Frederick Lau, Jessica Schwarz und Diana Amft wird am Abend persönlich vor Ort sein, um das neue Abenteuer der Clique mit euch zu feiern!

Der perfekte Urlaub: Aus dem entspannten Malle-Trip wird das pure Chaos!

Am 22. Oktober 2026 startet mit Der perfekte Urlaub das neue Comedy-Highlight der Erfolgsmacher Bora Dagtekin und Lena Schömann (Das perfekte Geheimnis, Fack ju Göhte) in den Kinos. Seit dem entgleisten Handy-Spiel ist nichts mehr, wie es war. Zeit für eine Auszeit!

Leo (Elyas M'Barek), Pepe (Florian David Fitz), Rocco (Wotan Wilke Möhring) und Simon (Frederick Lau) reisen nach Mallorca, um Abstand zu gewinnen. Blöd nur, dass aus dem entspannten Jungs-Trip nichts wird: Eva (Jessica Schwarz), Carlotta (Karoline Herfurth) und ihre beste Freundin Maus (Diana Amft) haben sich in derselben Finca auf Malle einquartiert!

Auf die harte Tour muss die dysfunktionale Clique herausfinden, was von Freundschaft, Vertrauen und Liebe überhaupt noch übrig ist. Und als die Finca in Flammen aufgeht und die Freunde in einem Gute-Laune-Clubhotel stranden, bringen alte Wunden und neue Enthüllungen die Fassaden endgültig zum Bröckeln. Vamos a la Drama!

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Der perfekte Urlaub ansehen:

Exklusive Premierentickets: So könnt ihr gewinnen

Ihr wollt gemeinsam mit uns und dem Cast die Kinopremiere von Der perfekte Urlaub feiern?

Dann füllt jetzt einfach dieses Gewinnspielformular aus und sichert euch mit etwas Glück 1x2 der begehrten Tickets. Wir freuen uns auf euch!

Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen könnt ihr hier nachlesen.

Die Gewinner:innen werden von uns spätestens bis zum 19. Oktober 2026 per E-Mail benachrichtigt und über die genauen Details der Veranstaltung informiert.