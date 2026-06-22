Backrooms ist zum weltweiten Phänomen geworden und unterhält Millionen bis zur letzten Sekunde. Aber kommt danach noch etwas? Wir enthüllen, ob es eine Post-Credit-Szene gibt.

Horror-Fans wollen Schrecken ohne Ende. Das suggeriert zumindest der Erfolg von Backrooms, der vielen richtig gut gefällt. Aber lohnt sich nach dem Finale noch das sitzen bleiben für eine Post-Credit-Szene?

Gibt es eine Post-Credit-Szene in Backrooms?

Um es gleich kurz zu machen: Backrooms hat keine Post-Credit-Szene. Der Film schließt mit seinem regulären Ende ab, die Credits laufen, weiter wird nichts erzählt.

Womöglich hätte sich eine Überleitung zur Fortsetzung gelohnt, gerüchteweise sitzt Regisseur Kane Parsons bereits an einem Sequel. Einer Darstellung, der der Filmemacher im The Town -Podcast kürzlich zu widersprechen schien.

In jedem Fall hätte das Backroom-Franchise, das als Internet-Phänomen seinen Anfang nahm, viel Potenzial für eine Post-Credit-Szene geboten. Sie hätte etwa Details andeuten können, die Fans aus Parsons YouTube -Reihe kennen und so einen Hinweis geliefert, in welche Richtung das Horror-Universum weiterwächst.

Schaut hier den Trailer zu Backrooms:

Staffel 2 Trailer

Das Ende, das durchaus Erklärungsbedarf besitzt, muss so für sich stehen. Vermutlich werden nur wenige Fans eine Post-Credit-Szene vermissen – so wird der Horror in jedem Fall nicht durch einen zu nüchternen Vorausblick auf einen möglichen zweiten Teil verwässert.

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Backrooms dreht sich um den abgehalfterten Ex-Architekten Clark (Chiwetel Ejiofor), der nach dem Scheitern seiner Ehe und dem Verlust seines Jobs als Besitzer eines Möbelgeschäfts arbeitet. Eines Nachts entdeckt er im Keller des Gebäudes den Zugang in eine andere Welt – den Backrooms.

Er kann es daraufhin kaum erwarten, seiner Therapeutin Mary (Renate Reinsve) von der Entdeckung zu berichten. Nach anfänglichen Zweifeln geht sie Clarks Behauptungen nach – und findet einen Alptraum vor, der sie beide in höchste Gefahr bringt.

Als Produzenten hinter Backrooms fungierten unter anderem James Wan (Saw), Shawn Levy (Deadpool & Wolverine) und Osgood Perkins (Longlegs).