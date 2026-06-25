Gibt es in Supergirl eine Post-Credit-Szene oder kann man beim Abspann schon gehen?

Der neue DC-Blockbuster Supergirl ist im Kino gestartet. Hier erfahrt ihr kurz und knapp, ob sich das Warten auf eine Abspannszene lohnt.

Seit dem Aufstieg des Marvel Cinematic Universe (MCU) gehört die Post-Credit-Szene in Superhelden-Blockbustern längst zum guten Ton. Eine oder oft sogar zwei zusätzliche Szenen im Abspann werden von Fans praktisch schon sehnsüchtig erwartet oder vorausgesetzt.

In Deutschland startet am heutigen 25. Juni der neue DC-Film Supergirl. Falls ihr euch fragt, ob ihr auch hier beim Einsetzen des Abspanns sitzen bleiben und auf eine Post-Credit-Szene warten solltet, erfahrt ihr hier die Antwort.

Supergirl hat keine Post-Credit-Szenen

Falls ihr nicht grundsätzlich beim Abspann im Kino noch etwas länger sitzen bleiben wollt, um zu sehen, wie viele Menschen an einem so großen Film wie Supergirl mitgearbeitet haben, könnt ihr euch dieses Vorhaben bei dem neuen DC-Blockbuster sparen. Supergirl kommt ohne Post-Credit-Szenen aus und bietet nach dem Einsetzen des Abspanns kein zusätzliches Material.

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Nach Supergirl kehrt die Heldin im nächsten Superman-Blockbuster zurück

Ob Supergirl als Film fortgesetzt wird, bleibt abzuwarten. James Gunn, der das neue DC-Franchise (DCU) mit Produzent Peter Safran leitet, hat jedoch schon konkrete Pläne mit der Figur. Milly Alcocks Heldin soll eine feste Rolle in Gunns nächstem DC-Blockbuster Man of Tomorrow spielen, der gleichzeitig eine Art Fortsetzung seines Superman-Films von 2025 mit David Corenswet als Man of Steel und Nicholas Hoult als Lex Luthor ist.

Man of Tomorrow soll am 8. Juli 2027 in den deutschen Kinos starten. Darin müssen sich die beiden Erzfeinde gegen eine größere Bedrohung zusammenschließen. Die kommt in Gestalt von Bösewicht Brainiac, der von dem deutschen Schauspielstar Lars Eidinger verkörpert wird.