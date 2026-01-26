Gibt es Staffel 5 von Everwood bei Netflix? Die Serie hat ein alternatives Ende, das nur die wenigsten kennen

Everwood steht seit Tagen in den Netflix-Charts. Wenn ihr euch nach den 4 verfügbaren Staffeln fragt, ob es jemals mit der Serie weiterging, erfahrt ihr hier die Antwort.

Die Netflix-Charts offenbaren das Ranking der aktuell am meisten geschauten Serien auf dem Streamer. So verwundert es nicht, das meist aktuelle Neuerscheinungen die vorderen Plätze belegen. Doch tummeln sich immer wieder auch echte Evergreens in den Charts, die nach ihrer Streaming-Rückkehr eine Art Zweiten Frühling erleben. So ist es aktuell auch bei Everwood, die sich nun bereits seit Tagen in den Charts hält.

Vier Staffeln stehen bei Netflix zur Verfügung. Doch war das alles? Wir verraten euch, warum es nie eine 5. Staffel der Serie gab – und dass sie beinahe völlig anders geendet hätte.

Everwood bei Netflix: Deshalb gibt es keine 5. Staffel

Tatsächlich ist Everwood offiziell mit der 4. Staffel zu Ende gegangen. Grund dafür war jedoch nicht, dass die Geschichten von Ephram und Co. nicht noch mehr Stoff geboten hätten. Stattdessen wurde die Serie von Arrowverse-Schöpfer Greg Berlanti frühzeitig vom Sender abgesetzt.

Wie TV Guide berichtet, ist Everwood der Fusion der beiden US-Networks WB Television und UPN zum Opfer gefallen, die 2006 in dem neuen Sender The CW resultiert haben. Der neue Sender hatte für seinen Herbstkalender offenbar nur Platz für ein zurückkehrendes Drama. Everwood trat hier gegen die Serie Eine himmlische Familie an, der letztendlich der Vorzug gegeben und noch eine weitere Staffel geschenkt wurde.

Es gibt ein alternatives Ende von Everwood Staffel 4, das auf einem Cliffhanger endet

Das Serienfinale von Everwood trägt den Titel Foreverwood. Dieses sollte ursprünglich einfach nur als Staffelfinale von Season 4 dienen, wurde letztendlich aber als Serienfinale genutzt. Da eine Verlängerung zum Zeitpunkt der Produktion unklar war, wurde noch ein alternatives Ende von Staffel 4 produziert. Wie mehrere Fans auf Reddit diskutierten, ist dieses als Extra auf der DVD der Season zu sehen.

Es soll zunächst genauso wie das tatsächliche Ende beginnen, unterscheide sich jedoch vor allem in der großen Finalszene: Anstatt, dass Ephram (Gregory Smith) Amy (Emily VanCamp) an dem Riesenrad trifft und die Folge mit einem Happy End abgeschlossen wird, erhält er im alternativen Ende eine Nachricht von Madison (Sarah Lancaster) auf seinem Anrufbeantworter.

Ephram ist kurz davor, sich auf den Weg zu machen, um sie zu treffen – doch entscheidet er sich in letzter Sekunde um, um Madison zurückzurufen. Amy wird am Ende der Episode somit warten gelassen: Ein waschechter Cliffhanger für eine potenzielle 5. Staffel.

Dieses Ende hat in der offiziellen Ausstrahlung jedoch nie das Licht der Welt erblickt. Ihr könnt alle vier Staffeln von Everwood inklusive der tatsächlichen Endversion aktuell bei Netflix im Abo streamen.