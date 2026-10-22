Gigantische Abenteuergeschichte kehrt als 8-teilige Serie zurück – mit Star Wars-Star Daisy Ridley

Irwin Allen war der Master of Disaster. Nun wird mit Voyage to the Bottom of the Sea einer seiner ersten Erfolge neu verfilmt. Die Story der Paramount+-Serie klingt einigermaßen abgefahren.

Bei Reisen an den Meeresgrund denken die Literaturfreunde unter uns vermutlich zuerst an Jules Verne und seinen Kapitän Nemo. Das folgende Projekt basiert aber nicht auf einer Vorlage des französischen Vaters der Science-Fiction. Auch wenn der Titel diese Assoziation wecken sollte.

Hinter Voyage to the Bottom of the Sea steckte dafür eine andere Größe, die ihren Einfluss in Kino und TV hinterlassen hat: Irwin Allen, der sich mit Filmen wie Die Höllenfahrt der Poseidon den Spitznamen Master of Disaster erarbeitete. Er war Roland Emmerich vor Roland Emmerich und ein bisschen mehr. Der Meister des modernen Katastrophenfilms brachte 1961 das Sci-Fi-Abenteuer Voyage to the Bottom of the Sea ins Kino, später folgte sogar eine Serie. Nun wird die gigantische Abenteuergeschichte mit einem noch größeren Rahmen und Rey-Darstellerin Daisy Ridley neu aufgelegt.

Die Abenteuergeschichte mit Daisy Ridley klingt wie ein wilder Sci-Fi-Tauchgang

Der Streaming-Dienst Paramount+ hat die 8-teilige Serie Voyage to the Bottom of the Sea laut der Variety bestellt. Star Wars-Star Ridley ist sowohl als ausführende Produzentin als auch als Hauptdarstellerin an Bord. Die Storys von Original und "Neuverfilmung" gehen dabei sehr weit auseinander.

Das Original, in Deutschland erschienen unter dem Titel Unternehmen Feuergürtel, handelte von einem Atom-U-Boot, das zum Marianengraben fahren muss, um eine Rakete in einen nahenden Meteoritengürtel zu schießen. Geht der Schuss daneben, droht der Untergang der Menschheit. Unterwegs droht Gefahr durch einen Riesentintenfisch, Saboteure und Ähnliches.

Die neue Serie mit Daisy Ridley klingt wesentlich abgefahrener und erinnert dadurch mehr an die erste Serienversion von Voyage to the Bottom of the Sea, die Irwin Allen zwischen 1964 und 1968 produziert hat. In den 110 Folgen der Kultserie kamen auch Aliens, Werwölfe und ein böser Leprechaun vor.

Auf einen Leprechaun können wir uns bei Daisy Ridleys Version wohl nicht freuen, die offizielle Synopsis klingt trotzdem wild:

Ridley spielt Lee Crane, die nach einer katastrophalen Arktis-Expedition, die das Leben ihrer Zwillingsschwester fordert, in ein geheimes Regierungsprogramm hineingezogen wird. Im Zentrum dieses Programms steht die USS Seaview – ein retro-futuristisches U-Boot, das tief im Eis verschüttet aufgefunden wurde, versehen mit Symbolen aus einer Geschichte, die es eigentlich nicht geben dürfte, und das nur dann anspringt, wenn Lee an Bord geht.

Und weiter:

Plötzlich im Kommando über eine Crew unter extremem Druck und in einem brüchigen Bündnis mit mächtigen Regierungsvertretern führt Lee die Seaview auf gewagte Unterwassermissionen, um mysteriöse Kräfte einzudämmen, die in unsere Welt sickern – während sie gleichzeitig eine verborgene Wahrheit über die Ozeane, ein ausgelöschtes Kapitel der Menschheitsgeschichte und die einst für mythisch gehaltene Stadt Atlantis enthüllt.

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Akiva Goldsman und Matt Shakman arbeiten mit Daisy Ridley an der Abenteuerserie

Die Story verspricht in jedem Fall eine hochbudgetierte Abenteuergeschichte. Geschrieben wird sie von Oscarpreisträger Akiva Goldsman (A Beautiful Mind), der mit Lost in Space schon mal einen anderen Hit von Irwin Allen adaptiert hat, allerdings mit zweifelhafter Qualität. Regie führt Matt Shakman (The Fantastic Four: First Steps). Beide Personalien lassen darauf schließen, dass wir es im Idealfall mit einer kurzweiligen Tauchfahrt zu tun bekommen, die sich nicht allzu ernst nimmt. Einen deutschen Starttermin für die Paramount+-Serie gibt es noch nicht.

Daisy Ridley, die 2015 mit Star Wars 7: Das Erwachen der Macht schlagartig berühmt wurde, ist als nächstes neben Johnny Depp in Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte zu sehen, der am 12. November in den deutschen Kinos anläuft.