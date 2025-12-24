Gigantische Action-Reihe kommt Anfang Januar zu Disney+ – mit 5 Filmen voller Agenten-Spannung

Das neue Jahr 2026 beginnt auf Disney+ mit einer fünfteiligen Agentenfilmreihe, in der Matt Damon sich als CIA-Angestellter durch die Szenerie ballert.

"Jesus Christ ... it's Jason Bourne." Disney+ beginnt das kommende Jahr mit jeder Menge Agenten-Action und ein klein bisschen Gedächtnisverlust. Am 1. Januar 2026 gehen nämlich alle fünf Filme aus der Bourne-Reihe mit Matt Damon online. Die besteht aus:

Doug Liman drehte den ersten Teil, Paul Greengrass den zweiten, dritten und fünften Film, und Tony Gilroy führte Regie bei Teil vier.

Die Bourne Identität auf Disney+: So beginnt die actionreiche Agenten-Reihe

Zu Beginn des ersten Films wird Jason Bourne (Damon) mit Schusswunden übersät von einem Fischer aus dem Mittelmeer gezogen. Der Mann, der nur knapp mit dem Leben davon kam, kann sich allerdings weder daran erinnern, was ihm zugestoßen ist, noch weiß er, wer er überhaupt ist. Allerdings spricht er mehrere Sprachen fließend und scheint auch sonst auffällig kompetent zu sein.

So beginnt eine lange und und gefährliche Suche nach seiner Identität, auf der Antworten tödlich sein können. Während man Jagd auf ihn macht, wird er immerhin von einer Deutschen Namens Marie (Franka Potente) untersetzt.

Mit einer 7,6 von 10 ist Die Bourne Identität neben Das Bourne Ultimatum der von der Moviepilot-Gemeinde am besten bewertete Film der Reihe. Letztgenannter, also Film drei, hat außerdem die Krone auf, wenn es um das beste Einspielergebnis geht. Das soll sich laut Box Office Mojo um international 443 Millionen US-Dollar belaufen haben. Insgesamt nahmen die fünf Filme über 1,6 Milliarden Dollar ein.

Aktuell kann man die Bourne-Filme auch bei Netflix, WOW/Sky und Joyn streamen.

Der Bourne Bieterstreit: Gerangel um die Filmrechte

Die Rechte am Bourne-Franchise, das auf den Agentenbüchern von Robert Ludlum basiert, hingen nach dem bisher letzten Film, Jason Bourne, kurz in der Luft. Einem erbitterten Bieterkampf später wurden sie erneut von NBCUniversal erworben, wie der Hollywood Reporter dieses Jahr berichtete. Wie die Zukunft der Reihe im Kino aussieht, ist bisher aber ungewiss. An Material mangelt es jedenfalls nicht: Im Jahr 2023 erschien mit The Bourne Defiance der bereits 18. Roman der Reihe. Die werden mittlerweile jedoch von anderen Autoren geschrieben, da Ludlum 2001 verstarb.

Matt Damon ist nächstes Jahr erst einmal in einem ganz anderen Film vertreten. Er spielt Odysseus in Christopher Nolans epischer Sagenverfilmung Die Odyssee, die am 16. Juli 2026 in Deutschland anläuft.