Gigantischer Fantasy-Exzess bei Amazon Prime: Emma Watson tritt der größten Untergangsgeschichte der Menschheit entgegen

Im Prime-Abo könnt ihr ein Bibel-Epos streamen, das als faszinierender Mix zwischen Psychothriller und Fantasy-Bombast daherkommt. Mit dabei ist Harry Potter-Star Emma Watson.

Nach schrägen oder düsteren Arthouse-Werken wie Requiem for a Dream hat sich Darren Aronofsky mit Noah 2014 erstmals an einen großen Blockbuster gewagt. Der 130 Millionen Dollar teure Film ist aber kein konventionelles Bibel-Kino, sondern eine sperrig-eigenwillige Seherfahrung, die leicht vor den Kopf stößt. Ihr könnt Noah gerade bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen.

Fantasy-Bombast im Stream: Darum geht es in Noah

Die Story von Aronofskys Film orientiert sich an bekannten Stellen aus dem Alten Testament, wo Noah (Russell Crowe) Visionen von einer großen Flut hat, die das Ende der Menschheit bringt. Er sieht sich selbst als Auserwählter, der seine Frau Naameh (Jennifer Connelly), seine Söhne Ham (Logan Lerman) und Shem (Douglas Booth) sowie ihre Freundin Ila (Emma Watson) auf einer Arche zusammen mit je zwei Exemplaren der Tierwelt retten soll.

Noah verwandelt Bibel-Stoff in abgründiges Fantasy-Abenteuer

An die bekannte Bibel-Geschichte erinnert Aronofskys Werk oft nur noch grob. Der Regisseur inszeniert lieber eine seltsame Mischung aus epischen Schauwerten, Fantasy-Elementen wie die Transformers-ähnlichen Stein-Wächter und surrealen Alptraum-Visionen.

Russell Crowe entpuppt sich in der Titelrolle erst als Sympathieträger, doch wenn Noah im letzten Drittel zum beklemmenden Kammerspiel auf hoher See wird, tritt Crowes Charakter fast schon als eiskalter, von fragwürdigen Motiven angetriebener Wahnsinniger auf. So wird der Film zum faszinierend andersartigen Blockbuster-Experiment, das die Meinungen bis heute extrem spaltet.

Auch interessant: In 3 Wochen kehrt die aktuell beste Fantasyserie von Netflix zurück



Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme, die 2026 bei Netflix, Amazon und Co. starten

Schon jetzt stehen mehrere Film-Highlights, die 2026 im Stream starten, fest. Wir stellen euch die spannendsten kommenden Werke mit Stars wie Robert Pattinson, Charlize Theron und Denzel Washington im Podcast vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fantasy-Welten von Narnia und Avatar: Herr der Elemente kehren 2026 mit neuen Filmen zurück. Außerdem warten ein neues Piraten-Abenteuer als Fluch der Karibik-Ersatz, vielversprechende Romantikkomödien sowie ein Action-Thriller als knallharter Überlebenskampf auf euch.

