Gigantischer Sci-Fi-Dreiteiler kommt dieses Jahr: Neuer Trailer teast Scharen von Stars im Doctor Who-Jubiläum

2023 wird die Science-Fiction-Serie Doctor Who 60 Jahre alt und feiert dieses Event mit einem Dreiteiler, der Stars wie David Tennant und Neil Patrick Harris auffährt.

Vor knapp 60 Jahren erblickte ein durch Zeit und Raum reisender Exzentriker die Welt, den Millionen in ihr Herz schlossen: der Doctor aus Doctor Who. 2023 feiert die langlebige Science-Fiction-Serie aus Großbritannien dieses Jubiläum mit einem dreiteiligen Special, das einige Stars zurückholt und How I Met Your Mother-Darsteller Neil Patrick Harris als Bösewicht präsentiert. Kürzlich wurde ein neuer Teaser-Trailer veröffentlicht.



Schaut euch hier den Teaser-Trailer an:

Doctor Who - 60th Anniversary Specials Teaser Trailer (English) HD

Der Teaser-Trailer zeigt den alten und den neuen Doctor

Eines der Geheimnisse für die Langlebigkeit der Sci-Fi-Serie ist der Umgang mit ihrer Hauptfigur. Der als Doctor bekannte Timelord regeneriert sich in regelmäßigen Abständen. Wenn die Darstellenden keine Lust mehr haben, gibt es einfach jemand Neues.

Das war am Ende der letzten Staffel der Fall. Damals regenerierte sich Jodie Whittakers 13. Doctor, allerdings ging etwas schief, und herauskam ein Doctor, der verdächtig wie Nummer 10 (David Tennant) aussah. Den Star aus Marvel's Jessica Jones und Broadchurch sehen wir auch im Teaser-Trailer, ebenso wie Donna Noble (Catherine Tate), die frühere Begleitung von Tennants 10. Doctor.

David Tennant spielt in dem Special technisch gesehen den 14. Doctor, allerdings wird er diese Funktion nicht für längere Zeit einnehmen. Denn der eigentliche Nachfolger von Jodie Whittaker heißt Ncuti Gatwa, und ist aus der Netflix-Serie Sex Education bekannt. Auch Gatwas 15. Doctor zeigt sich im Teaser-Trailer und zwar einigermaßen verwirrt.

Ebenfalls zu sehen ist Neil Patrick Harris, der in einer noch unbekannten Rolle seinen Doctor Who-Einstand geben wird.

Das dreiteilige Doctor Who-Geburtstags-Special kommt im November

Das Special wird aus drei Episoden bestehen, die im November 2023 in Großbritannien ausgestrahlt werden. Genauere Termine stehen noch nicht fest.

Mit Russell T. Davies kehrt auch hinter den Kulissen ein alter Bekannter zurück. Der TV-Veteran (Queer as Folk, It's a Sin) hob 2005 das Revival von Doctor Who aus der Taufe und war prägend für die Tennant-Jahre. Nach einem viel kritisierten Qualitäts-Niedergang in den letzten Staffeln kehrt er zu Doctor Who zurück, um die neue Staffel mit Ncuti Gatwa zu leiten.



Dessen 15. Doctor erhält eine Begleiterin namens Ruby Sunday (Millie Gibson) und wer das Duo kennenlernen will, kann das mit diesem Video tun:

Die erste Episode der nächsten Staffel wird in der "Festtagszeit" 2023 ausgestrahlt, wie die Radio Times berichtet.

