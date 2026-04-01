Gigantisches Fantasy-Epos von Netflix kommt: Erster offizieller Blick auf Greta Gerwigs Narnia enthüllt

Endlich gibt es den ersten Blick auf Greta Gerwigs Fantasy-Reboot Narnia zu sehen. Das heiß erwartete Epos kommt 2027 ins Streaming-Programm von Netflix.

Neben Der Herr der Ringe und Harry Potter zählt Die Chroniken von Narnia zu den bekanntesten und beliebtesten Fantasy-Reihen aller Zeiten. Nachdem die ikonischen Romane von C.S. Lewis durch Disney in den 2000er Jahren bereits erfolgreich verfilmt wurden, wagt Barbie-Regisseurin Greta Gerwig für Netflix einen Neuanfang.

Sie beginnt ganz vorne und verfilmt erstmals das Prequel Narnia: The Magician's Nephew, das uns nächstes Jahr auf verschiedenen Kanälen erreichen soll. Jetzt gibt es endlich den heiß erwarteten ersten Einblick zu sehen.

Erster Blick auf Netflix' Narnia-Verfilmung: The Magician's Nephew erzählt die Entstehungsgeschichte der Fantasy-Welt

Das Wunder von Narnia setzt mehrere Jahrzehnte vor den Geschehnissen aus Der König von Narnia an und erzählt die Entstehungsgeschichte des fantastischen Landes Narnia. Die beiden Freund:innen Digory (David McKenna) und Polly (Beatrice Campbell) reisen durch mysteriöse Artefakte von Digorys zwielichtigem Onkel Andrew (Daniel Craig) in verschiedene fantastische Welten, bevor sie im neu geschöpften Narnia landen.

Dort machen sie unter anderem die Bekanntschaft mit einem gewissen Löwen namens Aslan (im englischen Original Gerüchten zufolge von Meryl Streep gesprochen) sowie mit der Weißen Hexe Jadis (Emma Mackey) und müssen gefährliche Aufgaben bestehen, um wieder heil nach Hause zu gelangen.

Viel vom Inhalt sehen wir auf den ersten Bildern jedoch noch nicht. Stattdessen erhaschen wir einen Blick auf Regisseurin Greta Gerwig am Set sowie das offizielle Logo zum Film. Doch seht selbst:

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Das Wunder von Narnia wurde als sechstes Buch von C.S. Lewis geschrieben, spielt in der chronologischen Reihenfolge jedoch vor den anderen Romanen der Reihe. Das Prequel wurde bisher noch nie für TV oder Kino verfilmt. Das gibt Greta Gerwig die Möglichkeit, völlig neue Maßstäbe zu setzen, die sich vom Vergleich zu den 2000er-Disney-Filmen loslösen können. Für die Verfilmung nahm sie bereits einen Zeitsprung vor, der die Handlung vom frühen 20. Jahrhundert ins England der 1950er Jahre katapultiert. Damit könnten alle weiteren Filme zeitlich immer näher an die Gegenwart rücken.

Neben dem Star-Cast um Daniel Craig (James Bond), Emma Mackey (Sex Education), Meryl Streep (Der Teufel trägt Prada) und Carey Mulligan (Promising Young Woman), werden David McKenna (Lord of the Flies) und Beatrice Campbell (Der Phönizische Meisterstreich) als frische Jungstars etabliert. Darüber hinaus gehören unter anderem Tom Bonington (Andor), Susan Wokoma (Enola Holmes), Gerard Monaco (3 Body Problem) und James Murray (The Crown) zum Cast des Fantasy-Epos.

Wann kommt Fantasy-Kracher Narnia zu Netflix?

Bevor Narnia zu Netflix kommt, wird der Film im Kino zu sehen sein. Genauer gesagt kommt das Fantasy-Epos am 12. Februar 2027 für einen für Netflix-Verhältnisse einmaligen 49-Tage-Lauf in die weltweiten Kinos. Am 2. April 2027 soll Narnia: The Magician's Nephew dann bei Netflix eintereffen.

Netflix plant die Verfilmung aller sieben Narnia-Bücher. Fans dürfen sich nach dem ersten Teil also womöglich noch auf sechs weitere Filme freuen. Ob das geschieht, wird wohl maßgeblich vom Erfolg des Erstlings abhängen. Greta Gerwig wurde immerhin bereits für zwei Filme verpflichtet, sie wird also auch die direkte Fortsetzung inszenieren – Der König von Narnia.