Gigantisches Krimi-Universum mit 29 Teilen startet heute bei Amazon Prime: 2 Schauspielgöttinnen spielen die Hauptrollen

Im Amazon Prime-Abo könnt ihr ab jetzt eine neue Krimiserie mit Nicole Kidman in der Hauptrolle streamen. Die Vorlage umfasst bereits 29 Bände und eröffnet so ein gewaltiges Genre-Universum.

Krimi-Fans dürfen sich ab heute über frischen Nachschub bei Amazon Prime freuen. Der Streamer hat am 11. März 2026 alle Folgen der 1. Staffel Scarpetta veröffentlicht. Darin spielt Hollywood-Star Nicole Kidman (Babygirl) die Titelrolle als geniale Forensikerin, die durch einen aktuellen Fall an ihre dunkle Vergangenheit erinnert wird. Die Vorlage für Scarpetta ist ein ganzes Krimi-Universum.

Neu bei Amazon Prime: Darum geht es in der Krimiserie Scarpetta mit Nicole Kidman

Die neue Prime-Krimiserie basiert auf den Romanen von Autorin Patricia Cornwell, die sich in bislang 29 Bänden um die Fälle der Forensikerin Dr. Kay Scarpetta dreht, die als Leiterin der Gerichtsmedizin in Virginia arbeitet. Die 1. Staffel der Amazon-Adaption hält sich nicht streng an die Vorlage, sondern pickt mehrere Ereignisse aus verschiedenen Büchern von Cornwell heraus.

In der soeben erschienenen 1. Staffel der Scarpetta-Serie von Showrunnerin Liz Sarnoff (Lost) untersucht die Protagonistin einen grausamen Ritualmord. Dieser erinnert Scarpetta an einen Fall von 1998, als sie einen Serienkiller gejagt hat. Daneben dreht sich die Handlung auch um die private Beziehung zwischen Scarpetta und ihrer Schwester Dorothy, die von Halloween-Star Jamie Lee Curtis gespielt wird.

Schaut hier noch den Trailer zu Scarpetta bei Amazon Prime:

Scarpetta – S01 Trailer (English) HD

Neben Kidman und Curtis sind in Scarpetta weitere Stars wie Bobby Cannavale (Boardwalk Empire), Ariana DeBose (West Side Story) und Simon Baker (The Mentalist) zu sehen. Die erste Season der Prime-Serie umfasst insgesamt acht Episoden, die jeweils zwischen 48 und 56 Minuten lang sind.

Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.