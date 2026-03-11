Gigantisches Sci-Fi-Projekt von Netflix erreicht ersten Meilenstein: Die epische Geschichte besteht aus 14 Teilen

Der erste Versuch, dieses extrem umfangreiche Sci-Fi-Universum zu verfilmen, kam bei vielen Fans der Vorlage nicht gut an. Jetzt versucht Netflix es als Serie.

Diese Netflix-Verfilmung wird ähnlich argwöhnisch begutachtet, wie es bei anderen Verfilmungen großer Namen der Fall war. Aber wenn uns Projekte wie One Piece oder die Castlevania-Serie eins gelehrt haben, dann dass es durchaus auch bei Assassin's Creed klappen könnte.

Großes Sci-Fi-Reboot: Assassin's Creed wird zur Netflix-Serie und die Dreharbeiten gehen los

Falls ihr es noch nicht wusstet, wisst ihr es jetzt: Es handelt sich bei dieser Verfilmung um keine Animationsserie, sondern um eine Live-Action-Adaption mit echten Schauspieler:innen. Ein Teil des Casts steht auch schon fest, aber seit ein paar Wochen ist es dann wieder recht ruhig um das Sci-Fi-Projekt geworden.

Bis jetzt: Wie Collider unter Berufung auf mehrere neue Berichte schreibt, sollen die Dreharbeiten zu dem wahrscheinlich recht umfangreichen Serienprojekt begonnen haben. Weiter heißt es dort, dass sich der Dreh zwar einige Monate ziehen könnte, aber höchstwahrscheinlich noch 2026 beendet wird.

Was bedeuten würde, dass die Chancen gar nicht so schlecht stehen, schon 2027 die ersten Folgen der heiß erwarteten Serie sehen zu können. Einen genauen Starttermin gibt es natürlich noch nicht, genauso wenig wissen wir leider, wie viele Folgen uns erwarten oder wie lang sie werden.

Worum geht's bei Assassin's Creed überhaupt?

Die Videospielreihe dreht sich um den mehr oder weniger ewig währenden Kampf zwischen Templern und Assassinen, zwei konkurrierenden Geheimbünden. Im Lauf der Weltgeschichte treffen die beiden Organisationen immer wieder aufeinander und bekriegen sich gegenseitig.

Um das Blatt zu wenden, schickt ein mysteriöses Unternehmen aus der Zukunft Menschen mit Hilfe des sogenannten Animus in die Vergangenheit. Oder, besser gesagt: in die Erinnerungen ihrer Vorfahren. Was ermöglicht, als Meuchelmörder in den Spielen neben der futuristischen Gegenwart vor allem allerlei historische Settings zu erkunden.

Die epische Geschichte hat Spieler:innen schon ins alte Griechenland, Ägypten, zu den Wikingern, nach Italien, in die USA zu Zeiten des Bürgerkriegs, in die französische Revolution oder nach England geführt. Insgesamt existieren bereits 14 Hauptspiele der Reihe sowie diverse kleinere Ableger.

Mit dem Assassin's Creed-Film aus dem Jahr 2016 dürfte die Serie nur die Grundlage gemeinsam haben. Auch wenn der Streifen mit Michael Fassbender kommerziell wohl kein totaler Flop war, fiel er bei den allermeisten Fans der Spiele durch. Die ursprünglichen Trilogie-Pläne wurden ebenfalls begraben.