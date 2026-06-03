Gigantisches Sci-Fi-Universum mit 390 Folgen sollte Neuauflage bei Amazon bekommen: Jetzt wurde die Serie eingestampft

Sci-Fi-Fans, die auf die Amazon-Fortsetzung eines riesigen Franchise gehofft hatten, wachen heute zu weniger erfreulichen Nachrichten auf. Das Sternentor bleibt vorerst verschlossen.

Stargate ist eine der gigantischsten Sci-Fi-Welten, deren Hauptserie Stargate SG-1 man seit kurzem sogar bei Netflix streamen kann. Die fast noch spannendere Action sollte sich aber beim Konkurrenten Amazon abspielen, wo man seit letztem Jahr eine Neuauflage ins Auge gefasst hatte. Als Showrunner sollte sogar Martin Gero (Quantum Leap, Blindspot) fungieren, der seine Karriere bei Stargate Atlantis startete. Nun hat Amazon sich jedoch gegen das Projekt entschieden.

Doch keine neue Sci-Fi-Serie aus dem Stargate-Universum bei Amazom: Das ist der Grund

Manchmal steckt man einfach zu tief im Stoff drin. So scheint es jedenfalls im Fall des potentiellen Showrunners Gero gewesen zu sein, dessen Story-Ansatz Amazon nicht überzeugen konnte. Laut Variety habe man in der Chefetage des Versandhandel-Streamers Befürchtungen gehabt, der Pitch sei zu sehr exklusiv für Hardcore-Fans des Sci-Fi-Franchise gewesen, ohne ein breiteres Publikum mitzudenken. Es gibt aber auch zwei gute Nachrichten: eine für das Publikum und eine für den erfolglosen Produzenten.

Zum einen hat Amazon MGM nach wie vor die Rechte und will angeblich weitere Projekte zum Thema Stargate in Entwicklung schicken. Zum anderen kann Martin Gero beruhigt sein, denn er ist per Overall Deal bei Amazon unter Vertrag und kann womöglich wenigstens seine Expertise für weitere Ansätze zur Verfügung stellen. Ob und wann wir eine neue Sci-Fi-Serie zu sehen bekommen, in der eine Crew von der Erde fremde Welten via Sternentor erforscht, bleibt jedoch abzuwarten.

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Alles begann mit Roland Emmerichs Sci-Fi-Blockbuster

Bei dem üppigen Umfang des Stargate-Franchise, kann man leicht vergessen, dass damals alles mit Roland Emmerichs Sci-Fi-Film von 1994 begann, in dem James Spader als Linguist Dr. Daniel Jackson und Kurt Russell als Colonel Jack O'Neil erstmals durch das Sternentor geschickt werden. Emmerich ist auch immer noch als Produzent an neuen Stargate-Projekten beteiligt.

Insgesamt besteht das Stargate-Franchise aktuell aus folgenden Einträgen:

Die von Amazon eingestampfte Serie hätte die Chance gehabt, das erste Stargate-Projekt in über sieben Jahren zu werden. Stattdessen heißt es jetzt wieder: abwarten, Goa-Uld-mäßige Geduld beweisen und sich mit den bestehenden 390 Folgen der bisherigen Serien begnügen.