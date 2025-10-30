Gigantisches Serien-Universum erobert Netflix-Charts mit neuen Folgen: Es vertreibt den Herbstblues sofort

Wer den aktuell dunkleren Tagen entkommen will, kann bei Netflix in eine Reality-Show voller Sonne flüchten. Das machen anscheinend schon viele, denn die neue Season hat gerade die Charts gestürmt.

Nach der Zeitumstellung am vergangenen Wochenende sind die Tage noch kürzer geworden und es wird mal wieder sehr früh schon richtig dunkel. Wer Ablenkung davon sucht und lieber viel Zeit mit Sonnenschein, schönen Menschen und Luxushäusern verbringen will, hat bei Netflix die Gelegenheit dazu. Hier ist soeben die mittlerweile 9. Staffel (!) der Reality-Serie Selling Sunset erschienen, die direkt auf Platz 5 der Top 10 steht.

Reality-Show stürmt Netflix-Charts: Selling Sunset bietet trashigen Eskapismus

In Selling Sunset dreht sich alles um Immobilienmakler:innen der Oppenheim Group, die luxuriöse Anwesen in LA an sehr reiche Menschen verkaufen. Hinter der traumhaften Kulisse des Reality-Formats kommt es wegen persönlichen Konflikten natürlich auch regelmäßig zu großen Auseinandersetzungen. Staffel 1 der Serie ist 2019 erschienen und jetzt könnt ihr mittlerweile stolze 9 Seasons streamen. Und das nicht noch nicht alles.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 30. Oktober 2025):

Selling Sunset hat schon 3 Spin-off-Serien hervorgebracht

Natürlich gibt es nicht nur in Los Angeles edle Häuser zu verkaufen. Neben Selling Sunset gibt es deshalb schon drei Spin-off-Serien, die sich um Immobilienmakler:innen in anderen Städten der USA drehen:

Auch interessant: Bald startet eine der größten Abenteuerserien des Jahres



Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im November umfassen neben der finalen Staffel des Netflix-Hits Stranger Things auch die heiß erwartete Sci-Fi-Serie des Breaking Bad-Schöpfers, deutsche Fantasy sowie Samurai-Action und neue Folgen des Amazon-Erfolgs Maxton Hall.