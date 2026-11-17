Dieses Thriller-Universum sorgt schon lange für schwarze Zahlen bei Netflix. Nach der erfolgreichsten Serie des Jahres kommt bald noch mehr Nachschub.

Mit Adaptionen der Romane des US-amerikanischen Autors Harlan Coben hat sich Netflix in den letzten Jahren eine echte Goldgrube erschlossen. Die Thriller wurden bereits in zahlreichen Ländern zu Serien adaptiert und konnten fast alle die vorderen Plätze der Streaming-Charts erobern. Mit Nur für dein Leben ist erst dieses Jahr ein neuer Titel erschienen, der es zu nicht weniger als der bisher erfolgreichsten Netflix-Serie des Jahres gebracht hat. Über 120 Millionen Views verzeichnet die Serie bis dato.

Jetzt bahnt sich noch mehr Nachschub an, denn Netflix hat die nächste Harlan Coben-Serie bestellt.

Kein Friede den Toten: Neue Harlan Coben-Thrillerserie kommt zu Netflix

Wie Variety berichtet, wagt sich Netflix einmal mehr an Cobens Roman The Innocent heran, der auf Deutsch den Titel Kein Friede den Toten trägt. Der Roman diente tatsächlich bereits 2021 der gleichnamigen spanischen Netflix-Serie als Vorlage, soll jetzt aber eine englischsprachige Neuverfilmung aus den USA bekommen.

Hinter der neuen Serie stehen Robert Hull, Bryan Wynbrandt und Steven Lilien als Showrunner, Drehbuchautoren und ausführende Produzenten, die bereits bei Nur für dein Leben zusammengearbeitet und die Serie zum Erfolg geführt haben. Das Trio hat sich mit seiner Produktionsfirma StoryMath im Zuge dessen einen größeren Deal mit Netflix gesichert, aus dem in Zukunft noch mehr Kooperationen entstehen sollen. Auch Harlan Coben sowie dessen Sohn Ben Coben haben mit ihrer Firma Final Twist Productions einen Overall-Deal mit Netflix.

Kein Friede den Toten dreht sich um Matt Hunter, der versehentlich einen Mann tötet, als er einen Streit unterbrechen will. Neun Jahre später hat sich Hunter ein friedvolles Leben mit seiner schwangeren Frau Olivia aufgebaut. Doch als sich plötzlich mehrere Todesfälle ereignen, gerät Hunter erneut unter Verdacht. Es liegt nun an den beiden, die Wahrheit herauszufinden.

Kein Friede den Toten ist schon die 15. Harlan Coben-Serie auf Netflix

Vor Kein Friede den Toten dürfen sich Harlan Coben-Fans jedoch noch über zwei andere Netflix-Serien nach den Romanen des Thriller-Autors freuen. So stehen die Serien Das Grab im Wald sowie Myron Bolitar bei dem Streamer in den Startlöchern. Beide Titel sollen voraussichtlich 2027 bei Netflix erscheinen.

Hier findet ihr alle 12 Harlan Coben-Serien bei Netflix im Überblick:

Wenn es nach der Moviepilot-Community geht, wird mit Kein Friede den Toten jetzt sogar die beste Harlan Coben-Serie von allen neu aufgelegt. Mit einer Wertung von durchschnittlich 7,7 von 10 Punkten landet die spanische Adaption auf Platz 1. Ob die US-Version da mithalten kann, muss sich jetzt zeigen.

Mit welchen Netflix-Serien ihr euch die Wartezeit vertreiben könnt, erfahrt ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die 15 erfolgreichsten Netflix-Serien und was sie taugen

Seit 2023 gewährt der Streaming-Dienst Netflix genaue Einblicke in die Aufrufzahlen seiner Titel. Deshalb knöpfen wir uns im Podcast Streamgestöber die 15 erfolgreichsten Netflix-Serien vor und diskutieren, ob sie neben hohen View-Zahlen auch gute Unterhaltung zu bieten haben.

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Neben Prestige-Titeln wie Stranger Things, Wednesday und Bridgerton finden sich in der Liste von Netflix' größten Serien-Erfolgen auch Geschichten, die ihr bisher wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Schirm hattet.

