Chemie vor der Kamera überträgt sich nicht immer auf die Schauspieler: Das Gilmore Girls-Traumpaar Lauren Graham und Scott Paterson konnte sich laut Gerüchten nicht leiden.

Sie sind vielleicht eines der bekanntesten TV-Pärchen aller Zeiten – wenn nicht sogar der Slow Burn der Fernsehgeschichte. Ganze vier Staffeln brauchte es, bis sich Lorelai Gilmore (Lauren Graham) und Luke Danes (Scott Patterson) endlich küssten und eine Beziehung starteten, die es im Ranking von WatchMojo auf Platz 2 der besten TV-Paare des Jahrhunderts schaffte. Hinter den Kulissen sah es Gerüchten zufolge allerdings anders aus.

Zerstritten? So brodelt die Gerüchteküche um das Gilmore Girls-Traumpaar

Die Gerüchte um Grahams und Scotts Beziehung abseits der Kamera brodeln beinahe so lange, wie es die Gilmore Girls gibt. Immer wieder kamen Berichte auf, laut derer sich die beiden Schauspieler:innen nicht verstehen – als Graham 2005 von TV Guide auf ihre Beziehung angesprochen wurde, hielt sie sich bedeckt, bestätigte aber, dass sie und Patterson nicht befreundet seien:

Ich finde, diese Figuren haben eine tolle Chemie, und das spiegelt auch unsere Chemie als Menschen wider. Wir stehen uns nicht besonders nahe. Wir reden so miteinander, wie wir [in der Serie] reden. Wir arbeiten gut zusammen.

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Auch die neu erschienene Gilmore Girls-Dokumentation Drink Coffee, Talk Fast adressiert die Gerüchte – und mehrere Beteiligte der Produktion bestätigen den Eindruck, Graham und Patterson seien hinter der Kamera keine Freunde gewesen. Das könnte an ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten liegen, wie Regisseurin Jamie Babbit festhält. Lauren Graham war zum Zeitpunkt der Serie schon ein echter Fernsehprofi, während Scott Pattersons Karriere sich bis dato vor allem im professionellen Baseball abgespielt hatte.

Das macht die Dynamik von Lorelai und Luke in Gilmore Girls so besonders

Man kann gar nicht anders, als sich zu fragen, wieso wir heute, fast 20 Jahre nach dem Ende der Serie, immer noch über die Beziehung zwischen Graham und Patterson reden. Das liegt vermutlich vor allem an der unvergleichlichen Chemie, die die beiden Darstellenden vor der Kamera teilen.

Den Großteil der Serie ist Luke bloß ein stiller Begleiter in Laurens Leben. Mit dem missmutigen Inhaber ihres Stamm-Diners teilt die alleinerziehende Mutter vor allem einen ständigen Schlagabtausch und Sticheleien – doch am Ende ist es immer der schweigsame Luke, der an ihrer Seite steht, wenn es darauf ankommt. Diese Geschichte ist alles andere als eine Liebe auf den ersten Blick. Sie entsteht auf einer vertrauten Basis ohne romantische Illusionen. Und vielleicht liegt genau da auch der Schlüssel.

Die Gilmore Girls-Verantwortlichen versuchten es mit anderen Liebesgeschichten

Wie Entertainment Weekly zitiert, gibt Babbit zu, zwischenzeitlich andere Partner für Lorelai in Erwägung gezogen zu haben. Dafür fragten sie Graham nach Schauspielern, mit denen sie sich gut verstand, aber...

...jedes Mal, wenn wir ihr einen Partner zur Seite stellten, der eher wie ein Freund von Lauren war, stellten wir fest, dass sie vor der Kamera nie eine so besondere Chemie hatte wie mit Luke.

Vielleicht ist ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den Darsteller:innen also gar kein Pluspunkt für eine Beziehung wie jene von Lorelai und Luke. Graham gab schließlich selbst an, dass sie mit Patterson spreche wie in der Serie – manchmal braucht es für ein ungewöhnliches Paar also womöglich auch ein ungewöhnliches Verhältnis hinter der Kamera.