Damit hat niemand gerechnet: Eine der besten Serien der 2010er Jahre kehrt zurück

Zehn Jahre nach dem Finale der preisgekrönten Dramedy-Serie soll sie neu aufgelegt werden. Was Fans besonders freuen dürfte: Alle Hauptdarstellerinnen kehren zurück.

2012 wurde Lena Dunham zur Stimme einer Generation, als sie mit ihrer Serie Girls einen schonungslosen Blick auf das Leben von vier jungen Frauen richtete. Fünf Jahre lang nahmen uns die Freundinnen mit durch die Höhen und Tiefen ihres Lebens in New York. Nun soll es eine Revival-Staffel mit fünf Episoden geben und die Stars gaben schon jetzt einen kleinen Vorgeschmack.

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Mit einem kleinen Videocall kündigten Dunham, Allison Williams, Jemima Kirke und Zosia Mamet ihre Rückkehr an, wie Variety berichtet. Auch Andrew Rannells, der als Hannahs bester Freund Elijah Krantz ebenfalls eine sehr wichtige Rolle spielte, kehrt zum Revival zurück.

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Mit Adam Driver, der sich nach der Serie zum Hollywoodstar entwickelte, ist wohl eher nicht zu rechnen. Denn erst dieses Jahr erschien Dunhams Memoir Famesick, in dem sie über negative Erfahrungen am Set mit dem Schauspieler berichtet. Driver soll verbal aggressiv, herablassend und körperlich einschüchternd gewesen sein. Doch auch ohne On-Off-Freund Adam dürfte es eine Menge zu erzählen geben, denn die einst 25-jährigen Chaotinnen sehen sich mit der großen 40 konfrontiert.

Die Girls sind jetzt Frauen – das Chaos bleibt

Bereits 2025 erklärte Dunham gegenüber Variety die Bedingungen für eine Rückkehr von Girls:

Wenn wir etwas ganz Konkretes zu erzählen hätten und es einen Moment in ihrem Leben gäbe, bei dem wir das Gefühl hätten, dass es sich lohnt, noch einmal darauf zurückzukommen – etwa wenn Millennial-Frauen Mütter werden, in die Wechseljahre kommen oder in ein Seniorenheim ziehen –, würde ich jederzeit wieder mit diesen Menschen zusammenarbeiten wollen.“

Dieser Moment scheint nun gekommen zu sein. Denn rund um ihren 40. Geburtstag habe die Drehbuchautorin und Schauspielerin eine klare Vorstellung davon entwickelt, wie es mit den Figuren weitergehen könnte.

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Die neuen Folgen zeigen nicht nur, wie sich die Welt in den letzten zehn Jahren verändert hat, sondern auch die neuen Herausforderungen, vor denen die vier Freundinnen stehen. Ob noch weitere bekannte Gesichter zurückkehren werden, ist bislang nicht bekannt. Die Produktion zur neuen Girls Staffel soll 2027 starten.