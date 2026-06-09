Gladiator 2-Regisseur Ridley Scott legt eine der größten Abenteuergeschichten aller Zeiten neu auf – mit Hugh Jackman als Pirat

Hugh Jackman wird für Ridley Scott zu einem der berühmtesten Piraten der Literaturgeschichte: John Long Silver. Der Gladiator 2-Regisseur legt Die Schatzinsel neu auf.

Der 1883 erschienene Roman Die Schatzinsel des schottischen Autoris Robert Louis Stevenson zählt heute zu den größten und bedeutendsten Abenteuergeschichten aller Zeiten und wurde bereits zahlreiche Male für Film und TV verfilmt. Jetzt wagt sich niemand Geringeres als Gladiator 2-Regisseur Ridley Scott an den klassischen Stoff und verpasst ihr einen Neuanstrich. Der Darsteller für die wohl berühmteste Romanfigur ist auch schon gefunden.

Hugh Jackman wird für Ridley Scotts Treasure Island zu Pirat Long John Silver

Wie Deadline berichtet, wird Hugh Jackman in Scotts Treasure Island in die Rolle des Piraten Long John Silver schlüpfen. Der verräterische Pirat ist der große Antagonist der Geschichte, der sich ein tödliches Duell mit der Hauptfigur liefert: dem jungen Jim Hawkins, der zu einer gefährlichen Reise aufbricht, um einer Karte zu einem verborgenen Schatz auf einer Insel zu folgen.

Während Scott auf dem Regiestuhl Platz nimmt, wird der Abenteuerfilm von Adolescence-Schöpfer Jack Thorne zu Papier gebracht, der zuletzt auch eine Neuadaption des Abenteuerklassikers Lord of the Flies als Serie gestemmt hat. Scotts Produktionsfirma Scott Free steht als Produzent hinter dem Projekt, das in den kommenden Tagen verschiedenen Studios in Hollywood angeboten werden soll.

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Wann kommt die Treasure Island-Verfilmung von Ridley Scott?

Wer in die Rolle von Jim Hawkins schlüpfen wird, steht aktuell noch nicht fest. Ebenso wurde noch kein Starttermin für den Abenteuerfilm bekanntgegeben. Wir rechnen nicht vor 2028 mit Scotts Die Schatzinsel.

Vor wenigen Monaten wurde eine Serienadaption des Stoffs von MGM+ und Paramount+ angekündigt, die David Oyelowo als Pirat Long John Silver vorstellen wird. Diese wird womöglich noch vor Scotts Verfilmung im nächsten Jahr bei den Streamern eintreffen. Dazu hatte auch Drachenzähmen leicht gemacht-Macher Dean DeBlois eine Treasure Island-Verfilmung ins Auge gefasst.

Um das Vorhaben ist es hingegen bereits seit längerer Zeit ruhig. Ob die Adaption Scotts Version Konkurrenz machen wird, bleibt vorerst abzuwarten.