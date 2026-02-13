Gleich 3 deutsche Titel beherrschen die Amazon-Charts – nur ein globales Phänomen ist noch erfolgreicher

Amazon Prime hat eine Liste der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Filme und Serien der vergangenen Saison veröffentlicht – und Deutschland ist gleich dreimal vertreten. Ein beachtlicher Erfolg.

Es ist schwer, bei einem Streaming-Dienst wie Amazon Prime mit teuren US-Produktionen mitzuhalten, die in der ganzen Welt beworben werden. Deswegen blickt der Streamer zum Anfang eines jeden Jahres extra auf die neuen internationalen Produktionen zurück. Denn auch hier gibt es einige beachtliche Erfolge zu verzeichnen.

Gerade Deutschland darf sich freuen: Drei namhafte Projekte haben es in die Top 10 der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Titel geschafft, wie Amazon Prime in einer Pressemitteilung enthüllt. Für die Spitzenposition hat es trotzdem nicht gereicht. Die gehört aber auch schon seit Jahren der spanischen Culpables-Saga.

Culpa Nuestra führt Amazon-Charts an – und dahinter kommen drei deutsche Produktionen

Nach Culpa Mia (2023) und Culpa Tuya (2024) erschien letztes Jahr im Oktober das große Finale der Reihe, namentlich Culpa Nuestra. Mehrere Wochen lang konnte sich der Film auf Platz 1 der Amazon-Streaming-Charts behaupten. Insgesamt wurden die Culpables-Filme von über 100 Millionen Zuschauer:innen gesehen.

Direkt dahinter reiht sich die deutsche Trias ein, angefangen bei dem Liebesdrama Maxton Hall – Die Welt zwischen uns. Schon die 1. Staffel der Romanverfilmung war eine globale Sensation. Das gilt auch für die Fortsetzung der Geschichte, die uns für sechs weitere Folgen in die Gänge des titelgebenden Elitecolleges entführt hat.

Maxton Hall, Der Tiger und Der Heimweg: Deutsche Hits bei Amazon Prime Video

Danach übernehmen zwei hiesige Filmproduktionen: Der Tiger und Der Heimweg. Auf der einen Seite hätten wir einen düsteren Kriegsfilm, der auf den Spuren von Apocalypse Now wandelt. Auf der anderen Seite wartet ein spannungsreicher Thriller, der auf einer Vorlage von Bestsellerautor Sebastian Fitzek basiert.

Nachfolgend findet ihr die komplette Top 10:

Der Tiger stellt darüber hinaus eine weitere Besonderheit dar: Es ist der erste deutsche Amazon-Original-Film, der einen limitierten Kinostart erhalten hat. Nun dürfen wir gespannt sein, wie sich die hiesigen Produktionen dieses Jahr schlagen. Mit Fabian und die mörderische Hochzeit ist erst letzte Woche ein großer Titel gestartet.