Gleich 3 Mal Yellowstone: Alle Westernserien, die 2026 erscheinen

Auch 2026 ist wieder jede Menge Western angesagt, und das nicht nur im Yellowstone-Universum. Wir enthüllen, auf welche Serien sich Fans des Genres freuen können.

Cowboyhüte und Revolver sind wieder in. Das gilt zumindest fürs Streaming, wo seit einigen Jahren Yellowstone und seine Spin-offs ihren Siegeszug angetreten haben. Und der Hype ist noch lange nicht vorbei: Hier sind alle Westernserien, die 2026 erscheinen sollen.

Yellowstone-Trio dominiert den Stream: Diese Westernserien erscheinen 2026

Auch das Westernjahr 2026 steht im Zeichen der Duttons: Allein drei Yellowstone-Serien sollen erscheinen. Darüber hinaus will auch Kevin Costner ein Projekt über Spionage im Amerikanischen Bürgerkrieg veröffentlichen. Und auf Netflix startet nach 52 Jahren die Neuauflage eines Klassikers.

Yellowstone-Serie Nr. 1: The Dutton Ranch

The Dutton Ranch führt die Geschichte der Yellowstone-Lieblinge Beth Dutton (Kelly Reilly) und Rip Wheeler (Cole Hauser) weiter, die nach dem Finale eine neue Ranch bezogen haben. Für Verschnaufpausen ist allerdings wenig Zeit: Schnell müssen sie um ihre mühsam erarbeitete Freiheit kämpfen und währenddessen ihrem Ziehsohn Carter (Finn Little) den richtigen Weg weisen.

Streaming-Start: Frühjahr 2026

Kevin Costners Agenten-Western nach wahrer Geschichte: The Gray House

Auch 2026 frönt Kevin Costner seiner Liebe zum Western. Dass das Schicksal seiner Horizon-Saga aktuell mehr als fraglich ist, hält ihn nicht auf. Gemeinsam mit Morgan Freeman (Erbarmungslos) hat er die Serie The Gray House produziert, die auf wahren Begebenheiten fußt: Zur Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs errichtet eine Gruppe von Frauen ein Spionagenetzwerk, mit dem sie die Kriegsführung der Südstaaten ausspionieren.

Die Westernserie wird bei Amazon Prime Video erscheinen und zeigt unter anderem Daisy Head (Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben) und Paul Anderson (Peaky Blinders) vor der Kamera.

Streaming-Start: Frühjahr 2026

Yellowstone-Serie Nr. 2: Marshals A Yellowstone Story

Nicht nur Beth Dutton und Rip Wheeler, auch Kayce Dutton (Luke Grimes) hat nach dem Yellowstone-Ende einen Neuanfang auf eigenem Grund gewagt. Doch als die Umgebung für ihn, Ehefrau Monica (Kelsey Asbille) und Sohn Tate (Brecken Merrill) immer bedrohlicher wird, findet er eine neue Bestimmung als U.S. Marshal. Fortan bekämpft der ehemalige Navy Seal das Verbrechen auf den Ranches, Bergen und Tälern von Montana.

Streaming-Start: In den USA startet Marshals: A Yellowstone Story im März 2026, für Deutschland gibt es noch keinen offiziellen Termin

Netflix legt Kultserie nach 52 Jahren neu auf: Unsere kleine Farm

Nur wenige Serien sind so stark mit dem Selbstverständnis der USA verwoben wie Unsere kleine Farm. Die Serie über die Familie Ingall, die im Amerika der 1870er zu überleben versucht, sah nach dem Start 1974 regelmäßig ein Millionenpublikum. Selbst Präsident Ronald Reagan erklärte sich zum Fan. Kein Wunder vielleicht, dass Netflix nächstes Jahr eine Neuauflage wagen will. Vor der Kamera sind unter anderem Luke Bracey (Elvis) und Jocko Sims (New Amsterdam) zu sehen.

Streamingstart: Frühling / Sommer 2026

Yellowstone-Serie Nr. 3: The Madison

Die vielleicht ungewöhnlichste Yellowstone-Serie kommt 2026 mit The Madison: Hier sind nicht hartgesottene Rancher und Farmer die Protagonist:innen, sondern eine reiche Familie aus New York, angeführt von Matriarchin Stacy Clyburn (Michelle Pfeiffer).

Nach dem Tod ihres Mannes und ihres Schwagers muss sie sich und ihren Verwandten im ländlichen Montana eine neue Existenz aufbauen. Zur Verwandtschaft gehören unter anderem ihr Sohn Russell McIntosh (Patrick J. Adams), ein Investment-Banker, und dessen Frau Paige (Elle Chapman), die ein opulentes Leben gewöhnt ist. Zur Besetzung gehört auch Western-Experte Kurt Russell (Tombstone).

Streamingstart: 2026

Western-Doppel bei Netflix: 2 Serien bekommen 2026 neue Staffeln

Über die neuen Serien hinaus erscheinen nächstes Jahr weitere Staffeln für bereits veröffentlichte Serien. In beiden Fällen handelt es sich um Netflix-Originals: Zum einen kommt die zweite Staffel von Ransom Canyon, zum anderen Staffel 4 von Dark Winds - Der Wind des Bösen.

Ransom Canyon spielt in einer texanischen Kleinstadt, in der Staten Kirkland (Josh Duhamel) nach einem Schicksalsschlag neu Fuß zu fassen versucht. Dark Winds dreht sich um zwei Polizisten vom Stamme der Navajo (Zahn McClarnon und Kiowa Gordon), die in den 1970er Jahren einen Mord aufklären müssen.

