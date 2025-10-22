"Gleich umgeschaltet": Sebastian Jacoby frustriert Gefragt – Gejagt-Fans – das ist der Grund

Bei Gefragt – Gejagt sind die Fans oft leidenschaftlich vor den Fernsehern und fiebern mit. Deswegen geben sie auch genauso emotionales Feedback zurück.

Gefragt – Gejagt läuft seit 13 Jahren im Fernsehen. Sebastian Klussmann und Sebastian Jacoby sind in der Quizshow schon am längsten mit dabei. Letzterer hat aber kürzlich in den sozialen Medien viel Kritik abbekommen. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier.



"Nicht schon wieder der Quizgott": Jacoby steht bei Gefragt – Gejagt in der Kritik

Sebastian Jacoby ist nicht nur einer der bekanntesten Jäger der Quizshow, sondern ist bei Gefragt – Gejagt auch einer der besten. Mit einer Finalsiegquote von 80 Prozent (Stand 2024) schafft er es den antretenden Kandidat:innen Respekt einzuflößen und kommt damit auch beim Publikum gut an.



Doch aktuell wird der erfolgreiche Jäger von Gefragt – Gejagt-Fans kritisiert – auch wenn sich die Kritik nicht direkt gegen ihn selbst richtet. Denn es häuft sich Kritik, dass Jacoby zu oft in der Quizshow auftritt. "Nein, schon wieder der 'Quizgott' zu sehen", schreibt ein Fan auf Instagram. Ein anderer Fan schreibt: "Heute habe ich gleich umgeschaltet". Ein anderer Instagram-Nutzer führt weiter aus:



Auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache – hätte man die Fortsetzung der Staffel nicht mit einem anderen Jäger eröffnen können? Herr Jacoby war noch am Freitag da und hat mit Abstand die meisten Auftritte.

Fan-Vorwürfe an Gefragt – Gejagt: Was an den Anschuldigungen dran ist

Tatsächlich war Sebastian Jacoby seit dem 10. Oktober schon dreimal dort und von den Jägern in diesem Intervall am häufigsten vertreten. Doch das ist nicht wirklich etwas Ungewöhnliches. Zuletzt vermissten Fans nämlich auch Jäger Thomas Kinne, der fast für einen Monat nicht bei Gefragt – Gejagt aufgetreten ist.

Doch Jacobys vermehrter Einsatz in der Show kann auch mit der Änderung des Sendeplatzes zu tun haben. Denn normalerweise wäre Gefragt – Gejagt mittlerweile in der Winterpause und die Jäger könnten sich erholen. Doch mit der nahtlosen Weiterführung der Staffel müssen natürlich die Jägerinnen und Jäger öfter ran als üblich und womöglich hat Jacoby in dem Fall mehr Zeitfenster erwischt. Am Ende bleibt das aber nur Spekulation.



So könnt ihr Gefragt – Gejagt schauen

Gefragt – Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 17:10 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie in der ARD-Mediathek nachholen.

