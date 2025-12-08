Golden Globes 2026: Das sind die Nominierungen im Film- und Serienbereich (Live-Updates)

Es ist Herbst und der Preisregen beginnt. Das kann nur eines bedeuten: Wir befinden uns mitten in der Oscar-Saison. Der bedeutendste Filmpreis der Welt wird zwar erst im März vergeben, doch schon jetzt zeichnen sich erste Favoriten für die Oscas 2026 ab. Blockbuster wie One Battle After Another, Blood & Sinners und Wicked: Teil 2 sind bereits im Rennen, dicht gefolgt von kommenden Highlights wie Marty Supreme mit Timothée Chalamet.
Die Golden Globes sind neben den Oscars der wohl bekannteste Filmpreis Hollywoods und gelten als erster Hinweis für die Favoriten bei den kommenden Academy Awards. Heute werden die Nominierungen für die 83. Golden Globes veröffentlicht. Dazu zählen auch Serien und deren Stars, denn anders als beim Oscar, decken die Globes sowohl Kino als auch den Fernsehbetrieb ab.
Dieser Artikel wird während der Bekanntgabe kontinuierlich aktualisiert.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Die wichtigsten Golden Globe-Nominierungen 2026 im Bereich Film und Kino [im Update]
Bester Film - Drama
Bester Film - Musical oder Komödie
Bester Film - Animiert
Bester Film - Nicht-englischsprachig
Beste Regie
Beste Darstellerin - Drama
Bester Darsteller - Drama
Beste Darstellerin - Musical oder Komödie
Bester Darsteller - Musical oder Komödie
Beste Nebendarstellerin
Bester Nebendarsteller
Bestes Drehbuch
Beste Musik
Bester Song
Die wichtigsten Golden Globe-Nominierungen 2026 im TV- und Serien-Bereich [im Update]
Beste Serie - Drama
Beste Serie - Musical oder Komödie
Beste Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film
Beste Schauspielerin - Drama-Serie
Bester Schauspieler - Drama-Serie
Beste Schauspielerin - Musical- oder Comedy-Serie
Bester Schauspieler - Musical- der Comedy-Serie
Beste Schauspielerin - Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film
Bester Schauspieler - Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film
Beste Nebendarstellerin - Fernsehen
Bester Nebendarsteller - Fernsehen
So geht die Oscar-Saison 2026 weiter
Die Globes werden seit 2023 von einem gemeinnützigen Verband internationaler Journalist:innen verliehen. Wer gewinnt, erfahren wir in der Nacht vom 11. Januar auf den 12. Januar 2026, wenn die 83. Golden Globe Awards in Los Angeles vergeben werden. Durch die Verleihung führt die Komikerin Nikki Glaser, die bereits bei ihrem ersten Einsatz sehr gute Kritiken für ihren Hosting-Job eingesammelt hat.
Im Januar geht die Oscar-Saison in ihre heiße Phase über. Nach den Kritikerverbänden folgen nämlich die Preise der Berufsverbände, wie den Autor:innen, Schauspielenden und Produzent:innen. Die Oscar-Nominierungen werden schließlich am 22. Januar bekanntgegeben und die Verleihung findet in der Nacht vom 15. März auf den 16. März statt.