Golden Globes 2026: Das sind die Nominierungen im Film- und Serienbereich (Live-Updates)

Heute werden die Golden Globe-Nominierungen 2026 bekannt gegeben. Wer auf den bedeutenden Film- und Serienpreis hoffen kann, erklärt dieser Artikel, der kontinuierlich aktualisiert wird.

Es ist Herbst und der Preisregen beginnt. Das kann nur eines bedeuten: Wir befinden uns mitten in der Oscar-Saison. Der bedeutendste Filmpreis der Welt wird zwar erst im März vergeben, doch schon jetzt zeichnen sich erste Favoriten für die Oscas 2026 ab. Blockbuster wie One Battle After Another, Blood & Sinners und Wicked: Teil 2 sind bereits im Rennen, dicht gefolgt von kommenden Highlights wie Marty Supreme mit Timothée Chalamet.

Die Golden Globes sind neben den Oscars der wohl bekannteste Filmpreis Hollywoods und gelten als erster Hinweis für die Favoriten bei den kommenden Academy Awards. Heute werden die Nominierungen für die 83. Golden Globes veröffentlicht. Dazu zählen auch Serien und deren Stars, denn anders als beim Oscar, decken die Globes sowohl Kino als auch den Fernsehbetrieb ab.

Dieser Artikel wird während der Bekanntgabe kontinuierlich aktualisiert.

Die wichtigsten Golden Globe-Nominierungen 2026 im Bereich Film und Kino [im Update]

Bester Film - Drama

Bester Film - Musical oder Komödie

Bester Film - Animiert

Bester Film - Nicht-englischsprachig

Beste Regie



Beste Darstellerin - Drama

Bester Darsteller - Drama

Beste Darstellerin - Musical oder Komödie

Bester Darsteller - Musical oder Komödie

Beste Nebendarstellerin

Bester Nebendarsteller

Bestes Drehbuch

Beste Musik

Bester Song

Die wichtigsten Golden Globe-Nominierungen 2026 im TV- und Serien-Bereich [im Update]

Beste Serie - Drama

Beste Serie - Musical oder Komödie

Beste Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film

Beste Schauspielerin - Drama-Serie

Bester Schauspieler - Drama-Serie

Beste Schauspielerin - Musical- oder Comedy-Serie

Bester Schauspieler - Musical- der Comedy-Serie

Beste Schauspielerin - Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film

Bester Schauspieler - Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film

Beste Nebendarstellerin - Fernsehen

Bester Nebendarsteller - Fernsehen

So geht die Oscar-Saison 2026 weiter

Die Globes werden seit 2023 von einem gemeinnützigen Verband internationaler Journalist:innen verliehen. Wer gewinnt, erfahren wir in der Nacht vom 11. Januar auf den 12. Januar 2026, wenn die 83. Golden Globe Awards in Los Angeles vergeben werden. Durch die Verleihung führt die Komikerin Nikki Glaser, die bereits bei ihrem ersten Einsatz sehr gute Kritiken für ihren Hosting-Job eingesammelt hat.

Im Januar geht die Oscar-Saison in ihre heiße Phase über. Nach den Kritikerverbänden folgen nämlich die Preise der Berufsverbände, wie den Autor:innen, Schauspielenden und Produzent:innen. Die Oscar-Nominierungen werden schließlich am 22. Januar bekanntgegeben und die Verleihung findet in der Nacht vom 15. März auf den 16. März statt.