Good Omens Staffel 3: Erster Teaser verrät den Start des Fantasy-Finales bei Amazon Prime

Dieses Jahr endet Good Omens bei Amazon Prime. Nachdem es lange Zeit kein Lebenszeichen von der Fantasyserie gab, können wir euch jetzt das Startdatum des Finales verkünden.

Drei Jahre ist es her, dass sich Good Omens mit neuen Folgen bei Amazon Prime zu Wort gemeldet hat. Doch wann geht die Fantasyserie weiter? Nicht zuletzt wurde sie offiziell um eine 3. Staffel verlängert – wobei "verlängert" in diesem Fall heißt: Es gibt noch eine letzte Episode, die uns am Kampf zwischen Himmel und Hölle teilhaben lässt.

Bereits seit Oktober 2024 wissen wir, dass Good Omens mit einem abendfüllenden Special enden soll. Von einer 90-minütigen Abschiedsvorstellung war damals die Rede. Wann findet diese bei Amazon Prime statt? Nach Monaten der Funstille gibt es jetzt endlich einen kurzen Teaser-Trailer zum großen Fantasy-Finale.

Wann startet Good Omens Staffel 3 bei Amazon Prime?

Der offizielle Twitter-Account von Good Omens hat ein kurzes Video gepostet, das uns zurück in die faszinierende wie verspielte Welt der Serie bringt. Am Ende der knapp 30-sekündigen Vorschau heißt es, dass die Geschichte am 13. Mai 2026 weitergeht. In welchem Umfang und wie lange – davon ist vorerst keine Rede.

Nun dürfen wir gespannt sein, was sich Amazon für die 3. Staffel bzw. das abschließende Special ausgedacht hat. Ein letztes Mal treffen die Mächte von Gut und Böse aufeinander, konkret in Form von Dämon Crowley (David Tennant) und Engel Erziraphael (Michael Sheen) – und das Schicksal der Erde steht auf dem Spiel.

Neil Gaiman ist nicht am Ende von Good Omens beteiligt

Grund für das verkürzte Finale sind sexuelle Missbrauchsvorwürfe gegen Neil Gaiman, wie Deadline vor zwei Jahren berichtete. Gaiman fungierte bei Good Omens als kreativer Kopf. Neben seiner Tätigkeit als Serienschöpfer und Showrunner war er ebenfalls als Drehbuchautor und ausführender Produzent involviert.

Das Finale geht jedoch komplett ohne seine Beteiligung über die Bühne. Gaiman hatte schon vor Ankündigung des Serienabschlusses die Produktion verlassen. Wer die letzte Episode geschrieben hat, ist noch nicht bekannt. Sicherlich werden dazu in den nächsten Tagen weitere Informationen (sowie ein richtiger Trailer) folgen.