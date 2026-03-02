Goodbye Deutschland-Familie lebt nur von Spenden und schickt ihr Kind auf teures Internat: "Ich weiß nicht, wie wir das zahlen"

Für die Goodbye Deutschland-Eltern war es wohl ein ziemlicher Schock, als sie erfahren haben, auf welches Internat ihr Sohn geht. Für das Auswanderer-Paar ist das nämlich eine große finanzielle Herausforderung.

2020 wanderten Benjamin und Lena Zeier mit ihrer Familie, bestehend aus fünf Kindern, nach Curahuasi, Peru, aus. Dabei wurden sie natürlich von einem Kamerateam von Goodbye Deutschland begleitet. Für den 16-jährigen Lucas Zeier war das eine Chance, ein neues Leben anzufangen, nachdem er in Peru schon eine komplett neue Kultur kennengelernt hatte: den Besuch eines Internats im Ausland.



Goodbye Deutschland-Familie bereut Internat-Entscheidung: "Ich weiß bis heute nicht, wie wir das alles zahlen"

Lucas Zeier ist nach England gegangen, um seinem Traum, Neurochirurg zu werden, nachzugehen. Das Problem: Das Internat, das der Auswanderer-Sohn besucht, ist mit seinen 51.000 Euro Kosten im Jahr für die Familie eigentlich zu teuer. So gesteht der Vater der Familie:



Wenn ich am Anfang gewusst hätte, was die Schule kosten würde, hätte ich ehrlich gesagt nicht den Mut gehabt, eine Bewerbung dorthin zu schicken.

Benjamin Zeier hofft, dass auch die "nächste Rechnung" bezahlt wird, gesteht sich aber ein, dass er sich dahingehend unsicher ist. "Ich weiß bis heute nicht, wie wir das alles bezahlen", so der Familienvater. Er arbeitet als Arzt in einem Missionshospital nämlich unentgeltlich und finanziert das Leben seiner Familie nur mit Spendengeldern.



Goodbye Deutschland-Sohn hat sich noch nicht im Internat eingefunden

Für den Sohn Lucas, der nun schon seit einigen Monaten im englischen Bath lebt, ist das Leben nicht gerade einfacher geworden. Besonders die ersten beiden Wochen waren für den Schüler eine Herausforderung. Er konnte sich nicht richtig zurechtfinden und hatte Mühe, Freunde oder Gleichgesinnte zu finden. Er erklärt:



Für mich ist Spaß jetzt nicht unbedingt das, was Spaß für die ist. Ist mir zu laut und zu unordentlich und alles.

Kaum jemand im Internat, in dem er lebt, kann nachvollziehen, was er durch sein Auswandern nach Peru durchlebt hat. "Ich wollt' jeden Abend einfach nur schlafen – und manchmal heulen", so Lucas Zeier. Er versichert seiner Mutter aber: "Es wird besser." Diese macht sich jedoch Sorgen, dass sie und ihr Mann einen Fehler begangen haben. "Ich fühl' mich einfach viel zu jung dafür, dass mein Kind schon geht", so Lena Zeier. Ob der Traum ihres Sohnes in Erfüllung gehen wird, kann nur die Zukunft zeigen. Doch der Wunsch, nach England zu reisen, war da, und der 16-jährige Sohn versucht, sich dieser Herausforderung gewissenhaft zu stellen.

