Grandioser Endzeit-Thriller erobert Netflix-Charts: Im Kino ist er völlig zu Unrecht gefloppt

Ein postapokalyptischer Thriller der Extraklasse erobert bei Netflix gerade völlig zurecht die Filmcharts – und das, nachdem der Horror-Trip im Kino leider untergegangen war.

28 Years Later: The Bone Temple setzte Anfang des Jahres die Endzeit-Reihe von 28 Days Later fort, die Danny Boyle vergangenes Jahr mit 28 Years Later wiederbelebt hatte. Vor wenigen Tagen, am 26. April 2026, ist die brandneue Fortsetzung schon zu Netlix gekommen. Jetzt klettert sie immer höher in den Charts, belegt aktuell Platz 3 der Filmcharts und ist auf jeden Fall einen Blick wert, nachdem den Kinobesuch unberechtigterweise viele ausgelassen hatten.

Der Endzeit-Thriller 28 Years Later: The Bone Temple erobert als wilder Horror-Trip Netflix

Wie der Titel schon verrät, spielt 28 Years Later: The Bone Temple fast drei Dekaden, nachdem Großbritannien sich einer Zombie-ähnlichen Epidemie geschlagen geben musste. Vom Rest der Welt abgeschnitten, steckt England im Griff der Post-Apokalypse des Rage-Virus. Der junge Spike (Alfie Williams) hat in Teil 1 der neuen 28 Years-Trilogie seinen ersten Ausflug aufs Festland überlebt und stößt nun eher unfreiwillig zur Gang von Jimmy Crystal (Jack O'Connell).

Dieser führt eine Bande überlebender Menschen an, die sich mit extremen Methoden eine Nische im Weltuntergang geschaffen haben. Doch welcher Wahnsinn wird siegen, wenn sie auf Arzt Dr. Kelson (Ralph Fiennes) treffen, der gerade eine bahnbrechende Entdeckung zur Epidemie macht?

Schaut hier den Trailer zu 28 Years Later: The Bone Temple

28 Years Later: The Bone Temple - Trailer 2 (Deutsch) HD

Während 28 Years Later: The Bone Temple sich schon wenige Tage, nachdem der Film im Netflix-Programm gelandet ist, auf die vorderen Plätze der Charts hochgekämpft hat, blieben die Besucheranstürme im Kino leider aus. Laut Box Office Mojo spielte das Sequel mit weltweiten Einnahmen von 58,5 Millionen US-Dollar nicht einmal sein Budget von 63 Millionen wieder ein. Dabei hatte 28 Years Later noch über 150 Millionen Dollar eingefahren.

28 Years Later: The Bone Temple begeistert mit Ralph Fiennes und einem durchgedrehten Bösewicht

An der Qualität des Films kann das ausbleibende Publikum nicht gelegen haben. Das überzeugend düstere neue Kapitel geht gekonnt an die Magensäure, wenn es auslotet, wie ein Kultanführer das Ende der Welt für sich ausnutzt. In seinen Reihen geben sich Wahnsinn und Furcht die Klinke in die Hand, während parallel dazu Dr. Kelson erstmals Hoffnung auf ein Heilmittel für den Rage-Virus weckt. Vor allem Ralph Fiennes ist eine Urgewalt als angemalter Apokalypse-Doktor. Sein finales Kräftemessen mit dem durchgedrehten Jimmy (der ihn vielleicht für seinen Vater und den Teufel hält) ließ die Kinoleinwände erbeben und darf nun auch von Netflix-Streamenden gefeiert werden.

Mehr Netflix-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir über 3 Millionen Fans täglich mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Wieder von Alex Garland (Civil War) geschrieben, aber diesmal von Nia DaCosta (Candyman) inszeniert, bevor Danny Boyle die Endzeit-Rückkehr mit 28 Years Later: Part III abschließen soll, ist 28 Years Later: The Bone Temple ein abgedreht gutes Filmerlebnis, das man als Horror-Fan einfach gesehen haben muss. Vielleicht findet ihr dann sogar heraus, ob Cillian Murphy zur Reihe zurückkehrt.

So sehen die Netflix-Filmcharts aktuell aus (Stand: 29. April 2026)

Es streamt übrigens nicht nur 28 Years Later: The Bone Temple bei Netflix, sondern auch dessen Vorgänger 28 Years Later, sodass ihr auch ein Horror-Double-Feature bei dem Streamer einlegen könnt.