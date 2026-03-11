Greif zu, Netflix! Die One Piece-Macher legen den nächsten Kult-Anime neu auf

Anime-Fans können sich freuen: Die kreativen Köpfe hinter der gefeierten One Piece-Adaption auf Netflix haben sich den nächsten Kult-Anime vorgeknöpft. Er verbindet Samurai-Action mit einem Hip-Hop-Soundtrack.

Die Samurai Champloo-Serie des One Piece-Teams soll einen großen Fehler vermeiden

One Piece Staffel 2 ist da und begeistert die Fans . Da ist es vielleicht kein Wunder, dass sich die Kreativen gleich an die nächste Realserien-Adaption eines beliebten Animes wagen: Die Tomorrow Studios

Laut Bericht haben die Tomorrow Studios-Chefs Marty Adelstein und Becky Clements für die Adaption auch Samurai Champloo-Erfinder Shinichirô Watanabe ins Boot geholt. Damit wollen sie einen großen Fehler der Vergangenheit vermeiden: den Macher:innen der Vorlage nicht in den kreativen Prozess einzubinden.

Schaut hier den Trailer zum Samurai Champloo-Anime:

Staffel 2 Trailer

Es ist schließlich nicht der erste Anime Watanabes, den die Tomorrow Studios adaptieren: Schon sein Sci-Fi-Epos Cowboy Bebop haben sie 2021 als Netflix-Serie herausgebracht. Allerdings war der Anime-Meister nicht an der Entwicklung der Umsetzung beteiligt. Die Serie scheiterte, Watanabe selbst brach beim Schauen ab.

"Wir haben dazugelernt", erklärt Adelstein. Watanabe hat sich bereit erklärt, die kreative Richtung der Adaption mitzubestimmen. Gefunden werden muss nun noch eine sichere Heimat für die Neuauflage.

Samurai Champloo ist eine Anime-Serie, die ab 2004 in Japan ausgestrahlt wurde. Sie dreht sich um ein ungewöhnliches Dreiergespann, das im Japan des späten 19. Jahrhunderts nach einem mysteriösen Samurai sucht: Die junge Fuu, der Krieger Jin und der Landstreicher Mugen können sich zu Beginn kaum ausstehen. Auf ihrem Roadtrip durch ein gefährliches Land lernen sie schließlich, sich gegenseitig zu schätzen.

Zu den Stärken der Kultserie zählt für viele Fans neben der herzlichen Botschaft der Toleranz und packenden Actionszenen auch der Hip-Hop-Soundtrack des Künstlers Nujabes.

Kommt die Samurai Champloo-Serie zu Netflix?

Ein Streamingdienst für die Serie steht aktuell noch nicht fest. Produzentin Clements zufolge konnte sich Tomorrow Studios aber vor lauter Anrufen von Interessenten gar nicht retten – mit größter Wahrscheinlichkeit wird auch Netflix dabei gewesen sein. Da sich die Adaption in einem sehr frühen Stadium befindet, rechnen wir nicht vor 2028 mit einer Veröffentlichung.