Gizmo ist zurück! Erster Teaser zu Gremlins 3 verrät den neuen Kinostart der Fantasy-Fortsetzung

Vor rund einem Jahr wurde Gremlins 3 offiziell angekündigt. Jetzt gibt es einen Mini-Teaser, der uns auf die Rückkehr von Gizmo vorbereitet. Es wird wieder sehr putzig, gruselig und lustig.

Unglaublich, dass es wirklich passiert: Seit Jahrzehnten versucht Hollywood, Gremlins 3 ins Kino zu bringen. Bisher ist das Projekt jedoch immer wieder auseinandergefallen. Der jüngste Anlauf scheint jedoch endlich gelungen. Warner Bros. hat einen kurzen Teaser veröffentlicht, der uns den kleinen Gizmo zeigt. Awwww!

Lasst euch von diesem kleinen Racker jedoch nicht hinters Licht führen. Sollte er nass werden, hellem Licht ausgesetzt sein oder nach Mitternacht gefüttert werden, haben wir es mit einem fiesen Monster zu tun, das eine ganze Kleinstadt ins Chaos stürzen kann. Vorerst zeigt sich Gizmo aber noch von seiner lieben Seite.



Erster Teaser zu Gremlins 3 bringt Gizmo zurück

Musik und Look zielen eindeutig auf die magische Atmosphäre des Originals ab. Gremlins – Kleine Monster kam 1984 unter der Regie von Joe Dante ins Kino. Als Co-Autor fungierte damals der spätere Harry Potter-Regisseur Chris Columbus. Columbus ist nun auch derjenige, der die Gremlins wieder auf die große Leinwand bringt.

Gemeinsam mit Zach Lipovsky und Adam Stein, die erst kürzlich die Final Destination-Reihe sehr erfolgreich wiederbelebt haben, entwickelte Columbus das Drehbuch für Gremlins 3, das von Hannah Marks (Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken) überarbeitet wurde. Zudem übernimmt Columbus als Regisseur die Inszenierung des Films.

Konkrete Details zur Handlung sind noch nicht bekannt. Ausgehend vom Teaser setzt Gremlins 3 aber wieder auf das ursprüngliche Gizmo-Design von Kreaturendesigner Chris Walas anstelle der etwas putzigeren Version, die Rick Baker mit seinem Team im Zuge von Gremlins II – Die Rückkehr der kleinen Monster vorgestellt hat.

Wann startet Gremlins 3 im Kino?

Ursprünglich sollte Gremlins 3 bereits im November 2027 erscheinen. Warner hat sich dazu entschieden, den Start um fast ein Jahr nach hinten zu schieben. Bis zum 19. November 2028 müssen wir uns nun gedulden, um die Rückkehr der kleinen Monster im Kino zu erleben. Gründe für die Startterminverschiebung sind nicht bekannt.