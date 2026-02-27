Grey's Anatomy: Berührender Abschied von Eric Dane in neuer Folge – hier könnt ihr das Video schauen

Nach dem Tod von Eric Dane zollte die jüngste Folge von Grey's Anatomy dem Schauspieler mit einem berührenden Video-Zusammenschnitt Tribut. Es zeigt die besten Momente von Dr. McSteamy.

Der aus Grey's Anotmy und Euphoria bekannte US-Schauspieler Eric Dane verstarb diesen Monat im Alter von nur 53 Jahren. Der Grund war eine ALS-Erkrankung. Seine langjährige Krankenhausserie strahlte daraufhin in der neusten Episode dieser Woche in seinem Gedenken einen emotionalen Videozusammenschnitt mit den besten Szenen seiner Serienfigur Dr. Mark "McSteamy" Sloan aus.

So gedachte Grey's Anatomy dem verstorbenen McSteamy-Darsteller Eric Dane

Zu den Klängen von eines Covers von Chasing Cars (ursprünglich gesungen von Snow Patrol) zeigt das einminütige Video die besten Momente und Oneliner von McSteamy, etwa an der Seite von Dr. Meredith Grey (Ellen Pompeo).

Seht hier das McSteamy-Tribut für Eric Dane:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eric Dane kam zunächst als Gaststar in Staffel 2 zu Grey's Anatomy und gehörte dann von Season 3 bis 9 zum Hauptcast der Serie. Für Staffel 17 kehrte er erneut als Gastdarsteller zurück. Insgesamt war er in 139 Folgen zu sehen.



Das Video endet mit dem Text "In loving memory of Eric Dane, 1972 - 2026" und natürlich bleibt er für so viel mehr als nur Grey's Anatomy in Erinnerung. Im Serienbereich spielte er letztes Jahr etwa in Countdown und Kabul mit, seine letzten Filmrollen hatte Dane in Bad Boys 4: Ride or Die, One Fast Move und Borderline.

Co-Stars nahmen rührend Abschied von Eric Dane

Bereits direkt nach dem Tod von Eric Dane haben mehrere Kolleg:innen aus Grey's Anatomy ihre Trauer zu bekunden. Hauptdarstellerin und Produzentin Ellen Pompeo postete etwa das folgende Video mit den Worten "Für immer in unseren Herzen":

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Co-Star Kim Raver aka Dr. Altman postete Folgendes Bild mit den Worten:

Eric war ein Licht. Man konnte es mühelos bei ihm auf dem Set von Grey’s sehen, genauso wie wenn er bei [seiner Frau] Rebecca [Gayheart] und den Mädchen war. Während der Dreharbeiten bekam er dieses Funkeln in den Augen und mit einem schelmischen Blick brachte er mit perfektem komödiantischem Timing eine Dialogzeile, die einen umhauen würde! Du wirst vermisst werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und Grey's Anatomy-Schöpferin Shonda Rhimes schrieb:

Er war wahrhaft ein begabter Schauspieler, dessen Darstellung von Dr. Mark Sloan einen unauslöschlichen Eindruck in der Serie und bei Zuschauenden auf der ganzen Welt hinterlassen hat. Wir sind dankbar für die Kunst, den Geist, die Freundschaft und die Menschlichkeit, die er über so viele Jahre mit uns geteilt hat. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Lieben und allen, die durch seine Arbeit berührt wurden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Viele weitere meldeten sich online mit letzten Worten für ihren verstorbenen Kollegen und Co-Star zu Wort, der viel zu früh aus dem Leben schied.