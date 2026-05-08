Grey's Anatomy Staffel 22 endet mit einer Katastrophe: Das Finale verabschiedet mindestens zwei Hauptfiguren

In den USA hat Grey's Anatomy dass Staffelfinale der 22. Season über die Bühne gebracht und trotz einer großen Katastrophe und mehr als zwei Abschieden gab es auch erstaunlich viele Happy Ends.

Während hierzulande Grey's Anatomy am 6. Mai 2026 bei Disney+ gestartet ist und nächste Woche bei der TV-Ausstrahlung von ProSieben zu Sixx wechselt, ist die 22. Staffel der Krankenhaus-Hitserie in den USA heute Nacht schon zu Ende gegangen. Nach der fast schon gewohnten Katastrophe im Staffelfinale heißt es nun Abschied nehmen von mehreren Hauptfiguren. Doch für die meisten aus Meredith Greys Kollegium schließt Folge 18 ("Bridge over Troubled Water") auf einer positiven Note.

Achtung, es folgen Spoiler zur kompletten Staffel 22 von Grey's Anatomy.

Grey's Anatomy beendet Staffel 22 mit Brückenkollaps und großer Hauptfiguren-Verabschiedung

Dass Grey's Anatomy im Staffelfinale noch einmal alle Register zieht, ist nichts Neues. Nachdem Staffel 22 im Katastrophenzustand begann (wo die OP-Etage nach einer Gasexplosion in Schutt und Asche lag), endet die Season nicht minder dramatisch: Eine Brücke stürzt in den Fluss und Owen Hunt befindet sich darauf. Anders als beim Tod von Dr. Monica Beltran (Natalie Morales) zu Beginn der Season überlebt Dr. Hunt (Kevin McKidd) jedoch und tut das, was er als Ex-Armee-Chirurg in Extremsituationen am besten kann: radikal helfen, indem er direkt vor Ort bei einer eingeklemmten Familie einen Luftröhrenschnitt und eine Beinamputation durchführt.

Nachdem es schon mehrere Jahre in der Beziehung und Ehe kriselte, erkennt Dr. Teddy Altman (Kim Raver), erst nachdem ihr Partner und Vater ihrer Kinder fast ertrunken ist, dass sie doch zusammengehören und sie sich "nur bei ihm zuhause fühlt". Deshalb will sie das Jobangebot aus Europa ablehnen, was zuletzt zum Zerwürfnis führte. Doch schließlich ist auch der Gatte selbst einsichtig und stellt sie über seine eigenen Wünsche: Am Ende gehen Teddy und Owen mit ihrer Familie nach Paris. Statt eines weiteren Eintrags in die Liste der Grey's Anatomy-Tode erhalten wir also einen sanften Abschied mit Offscreen-Liebesglück (samt Cameo-Rückkehr-Potenzial), wie schon bei Alex Karev, Arizona Robbins und Jackson Avery.

Dass Teddy Altman und Owen Hunt die Serie nach Staffel 22 verlassen, ist genau genommen schon seit März bekannt. Nach ihren vielen Trennungen, Seitensprüngen und Gefühlsrückfällen dürften so manche Fans aufatmen, dass die schon länger auserzählte Geschichte der zwei nun in ein Happy End mündet, auch wenn wir dadurch ein langjähriges Kernpaar von Grey's Anatomy verlieren. Der aus der Armee stammende Notarzt begann seine Karriere als Love Interest von Cristina Yang (Sandra Oh) und endete an der Seite seiner besten Freundin Teddy Altman. Mit einer Montage ihrer schönsten Momente blickt die Serie ein letztes Mal auf die Karrieren der Medizin-Genies und ihrer Stars zurück: Kevin McKidd war in 18 Staffeln ganze 380 Folgen dabei. Kim Raver spielte in 12 Staffeln insgesamt 210 Episoden lang mit.

In Staffel 22 feuert Grey's Anatomy einen jungen Arzt – und Meredith will wieder endlich heiraten

Ein weiterer Doktor, der anscheinend im Finale von Staffel 22 seinen Hut nehmen muss, ist Dr. 'Blue' Kwan (Harry Shum Jr.). Nachdem der Assistenzarzt zuletzt unerlaubterweise (etwas zu anteilnehmend) seinem Patienten eine experimentelle Medizin verabreicht und damit eine Studie verfälscht hatte, mag Dr. Bailey ihm verziehen haben. Doch Dr. Richard Webber (James Pickens Jr.) lässt nicht mit sich reden und feuert den jungen Arzt im Staffelfinale, sodass er nun nun ohne Job dasteht. Ob Blue wirklich geht oder Grey's Anatomy noch eine Lösung für ihn aus dem Hut zaubern wird, hält sich Showrunner Meg Marinis allerdings derzeit noch offen, wie sie Deadline verriet.

Glücklicher sieht da schon das Ende aus, das Grey's Anatomy in Staffel 22 für Meredith Grey bereithält (Ellen Pompeo tritt auch nach ihrem "Ausstieg" weiter kontinuierlich auf). Statt Dr. Hunt beim Brückenkollaps zu verwunden, wurde in einem Twist Dr. Nick Marsh (Scott Speedman) schwer verletzt und ringt um sein Leben. Meredith hat Schwierigkeiten, sein Leben im OP in die Hände anderer Chirurg:innen zu legen. Hier beschwört die Serie für ihre Namensgeberin noch einmal den vielleicht schlimmsten Moment in Merediths Leben herauf. Für alle, die es vergessen haben, erklärt Schwägerin Amelia: "Sie hat ihren Ehemann durch einen Operationsfehler verloren." Nach dieser Erinnerung an Derek überlebt der neue Lebensgefährte jedoch und Meredith macht Nick am Krankenbett einen Heiratsantrag.

Grey's Anatomy legt für den übrigen Cast bereits Spuren, wie es in Staffel 23 weitergeht

Staffel 23 von Grey's Anatomy wurde schon bestellt und wird voraussichtlich im Herbst 2026 beim US-Sender ABC (und 2027 in Deutschland) starten. Entsprechend werden viele Figuren für die Zukunft mit neuen Problemen und Verwicklungen in Position gebracht:



Jo Wilson (Camilla Luddington) hat nach ihrer postnatalen Depression Zweifel an ihrer Spezialisierung als Geburtshelferin und überhaupt an ihrer Berufung zur Ärztin. Link (Chris Carmack) unterstützt sie als Ehemann, wo er nur kann, scheint sich aber nach einer eigenen Verletzung mit Rückenproblemen langsam eine Medikamentenabhängigkeit für Schmerzmittel zuzulegen.

Weil Dreiecksgeschichten seit Staffel 1 zu Grey's Anatomy gehören, dürfen sie natürlich auch im Staffel-22-Finale nicht fehlen: Jungärztin Simone (Alexis Floyd) nähert sich Neuzugang Wes (Trevor Jackson) weiter an, hat aber auch mit Lucas (Niko Terho) noch nicht abgeschlossen. Die neue Schönheitschirurgin Dr. Toni Wright (Jen Landon) verlässt ihre Ehe, um Amelia Shephard (Caterina Scorsone) ihre Gefühle zu gestehen, trifft sie aber im Bett mit Teddys alter Freundin Cass Beckman (Sophia Bush) an.

Zu guter Letzt finden zumindest Dr. Jules Millin (Adelaide Kane) und Dr. Winston Ndugu (Anthony Hill) als Paar zusammen, auch wenn das (Jahre nach Meredith und Derek) nicht länger angemessene Karrieregefälle in ihrer Berufshierarchie damit natürlich nicht aus der Welt geräumt ist. – Ben Warren (Jason George) bezeugt ihre heimliche Beziehung und will gleich bei Gattin Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson) tratschen. Deren Kopf ist aber woanders, nachdem sie beschließt, einen Master im Gesundheitswesen zu machen, um sich neben dem Arztberuf auch andere Qualifikationen zuzulegen, um im Krankenhaus weiter aufsteigen zu können.

Auch ohne Teddy und Hunt wird es in Staffel 23 von Grey's Anatomy in Seattle also genug zu tun geben, um die Krankenhausgänge mit neuem Drama, Herzschmerz und Glück zu füllen.