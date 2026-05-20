Grey's Anatomy überrascht Fans mit neuem Spin-off: Der Ableger entfernt sich weiter denn je von der Mutterserie

Für Grey's Anatomy wurde eine neue Serie bestellt, die das Universum des Krankenhaus-Hits um seinen dritten Ableger erweitert. Er spielt über 3000 Kilometer entfernt von Seattle.

Während die populäre Krankenhausserie Grey's Anatomy in den USA gerade ihr abschiedsreiches Staffel 22-Finale über die Bühne gebracht hat und im Herbst auf Staffel 23 zusteuert, ist das letzte Wort zu den Mediziner:innen genauso wenig gesprochen wie das zum letzten Spin-off. Denn von Seattle aus soll es nächstes Jahr mit einem neuen Grey's Anatomy Texas Spin-off in den Süden der Vereinigten Staaten gehen.



Der dritte Serien-Ableger: Grey's Anatomy praktiziert bald auch in Texas

Nachdem der US-Sender ABC schon letzte Woche alle abgesetzten und verlängerten Serien verkündet hatte, lieferte er jetzt noch eine Überraschung nach: Wie der Hollywood Reporter berichtete, ist es offenbar Zeit für eine weitere Zusatzserie im Grey's Anatomy-Universum. Nachdem Private Practice (sechs Staffeln, 2007-2013) ins 1800 Kilometer entfernte Los Angeles übersiedelte und das Feuerwehr-Spin-off Seattle Firefighters (sieben Staffeln, 2018-2024) sich die Heimatstadt mit der Mutterserie teilte, soll der dritte Serienableger uns in die westtexanische Provinz führen. Was mehr als 3000 Kilometer entfernt vom Haupthandlungsort im US-Bundestaat Washington liegt.

Unter dem Tagline-Motto "The last chance for care before miles of nowhere" ("Die letzte Chance auf [medizinische] Versorgung, bevor dann für Meilen nichts mehr kommt") wagt die Serie sich an einen neuen Ort. Und auch wenn sie noch keinen Titel besitzt, kann sie schon zwei bekannte Namen an der Spitze vorweisen: Denn erschaffen wird das neue Format von Grey's Anatomys Schöpferin Shonda Rhimes in Zusammenarbeit mit der aktuellen Showrunnerin Meg Marinis. Marinis verriet:

Ich freue mich wahnsinnig darauf, das Grey’s Anatomy-Universum zu erweitern. Diese Gelegenheit wird neue Charaktere und Geschichten zum Leben erwecken, die denselben Kern, dieselben Emotionen und dieselbe Verbundenheit verkörpern, die das Publikum seit mehr als zwei Jahrzehnten an Grey’s liebt – und das alles in meinem Heimatbundesstaat Texas. Ich bin Shonda Rhimes so dankbar dafür, dass sie diese dynamische Welt erschaffen hat, und schätze mich glücklich, ein Teil davon sein zu dürfen.

Nachdem die vorigen Serienableger immer von "Überläufer:innen" eingeleitet worden waren – Kate Walshs Dr. Addison Montgomery ging nach Kalifornien und Jason Georges Dr. Ben Warren zu den Feuerwehrleuten –, ist bei der Texas-Serie Harry Shum Jr. , der in Grey's Anatomy Dr. Kwan spielt, wäre nach den Entwicklungen im Staffel 22-Finale ein möglicher Kandidat, um "in der Pampa" zu landen.)

Da die Namensgeberin der Mutterserie, Meredith Grey (Ellen Pompeo), weiterhin in Seattle arbeitet und auch die anderen zwei Spin-off-Serien neue Titel wählten, können wir fast sicher ausschließen, dass die nächste Serie kein "Grey's" im Titel tragen wird.

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Wann startet Grey's Anatomys neue Texas-Serie?

Da die neue Serie gerade erst angekündigt wurde und noch geschrieben und besetzt werden muss, rechnen wir erst 2027 mit ihrer Ausstrahlung beim US-Sender ABC. Ob sie dann noch im selben Jahr in Deutschland zu Disney+ kommt, müssen wir zu diesem Zeitpunkt noch abwarten.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Grey's Anatomy den neuen Ableger (wie zuvor Seattle Firefighters) in Staffel 23 mit einem "Backdoor-Pilot" einführen wird, also einer Episode, die den neuen Handlungsort samt Personal schon einmal in der Hauptserie vorstellt. Bestätigt ist das allerdings noch nicht.

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