Grey's Anatomy verliert in Staffel 22 zwei Hauptfiguren, die seit über 16 Jahren dabei waren

Zwei alteingesessene Grey's Anatomy-Stars verlassen die Serie nach 18 und 16 Jahren: Nun äußern sich Kevin McKidd und Kim Raver zu ihrem Ausstieg, der im Guten ablaufen soll.

Als eine der langlebigsten TV-Erzählungen der Gegenwart hat Grey's Anatomy mittlerweile 22 Staffeln auf dem Buckel. Nun verlassen zwei Stars, die vor 18 bzw. 16 Staffeln dazu stießen, die Serie: Kevin McKidd als Dr. Hunt und Kim Raver als Dr. Altman gehen.

Dr. Owen Hunt und Dr. Teddy Raver verlassen Grey's Anatomy in Staffel 22

Während wir hierzulande noch bis zum 6. Mai 2026 auf den Start der 22. Staffel Grey's Anatomy warten müssen, nähert sich die aktuelle Season in den USA schon ihrem Finale. Dort wird das Staffelende am 7. Mai 2026 über die Bildschirme flimmern – und offenbar einen Doppel-Abschied für das Mediziner-Paar Hunt und Altman mit sich bringen, wie Deadline berichtet.

Kevin McKidd spielte den Arzt mit militärischem Hintergrund, Kim Raver seine langjährige beste Freundin, dann Ehefrau, Exfrau und Geliebte. Nun soll die On-off-Beziehung offenbar zu einem Happy End geführt werden, wie wir es schon bei vorigen Ausstiegen erlebt haben.



Kevin McKidd stieß 2008 in Staffel 5 zu Grey's Anatomy und trat seitdem kontinuierlich in 380 Folgen von 18 Staffeln auf. Außerdem führte er seit Staffel 7 bei 48 Episoden Regie. Vor seinem Ausstieg zeigte er sich dankbar:

Grey’s Anatomy war sowohl in kreativer als auch in persönlicher Hinsicht ein bedeutendes Kapitel in meinem Leben [...]. Die Rolle des Dr. Owen Hunt zu verkörpern und bei der Serie Regie zu führen, hat mich enorm geprägt [...]. Mein besonderer Dank gilt [Serienschöpferin] Shonda Rhimes, die Owen erschaffen hat, sowie für den Zuspruch, den sie mir bei meinen ersten Schritten als Regisseur entgegengebracht hat.

Da dieses Kapitel nun zu Ende geht, freue ich mich auf das, was vor mir liegt – neue Projekte aufzubauen, neue Geschichten zu erzählen und all das, was ich gelernt habe, in die nächste Phase meiner Karriere mitzunehmen.

Kim RaversFigur Teddy Altman hatte eine etwas bewegtere Grey's Anatomy-Geschichte. Sie stieß 2009 (vor über 16 Jahren) in Staffel 6 als Dr. Teddy Altman zur Serie und stieg nach Staffel 8 wieder aus, nur um ab Staffel 14 zurückzukehren. Am Ende kam auch sie. Sie führte ab 2023 ebenfalls bei drei Folgen Regie. In ihrem Abschieds-Statement erklärte die Schauspielerin:

Die Rolle der Dr. Teddy Altman zu spielen, wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen einnehmen. Vor 16 Jahren hatte ich das unglaubliche Privileg, dank der Vision von Shonda Rhimes und Betsy Beers in diese Rolle schlüpfen zu dürfen. [...]

Es war mir eine Freude, mit euch in dieser Arena zu spielen, und ich werde dieses Team für immer in meinem Herzen tragen. An die Fans – eure unerschütterliche Hingabe und Unterstützung sind der Grund, warum diese Serie eine solche Kraft bleibt. Danke, dass ihr diesen Drehort zu meinem magischen Ort und meinem Zuhause gemacht habt.

Ist eine Grey's Anatomy Rückkehr für Kevin McKidd und Kim Raver möglich?

Wie genau Grey's Anatomy Dr. Hunt und Dr. Altman aus der Serie schreibt, ist bislang noch nicht bekannt. In den letzten Staffeln strauchelte die Ehe der zwei Figuren bis zur Scheidung. Die jüngsten Folgen der 22. Season näherten die besten Freunde einander aber auch romantisch wieder an. Es sieht ganz so aus, als würde hier ein Abschied ohne Sterben vorbereitet. Schon Alex, Meredith und Kelly wurden ähnlich aus der Serie geschrieben, um sie abseits von Seattle ein glückliches Leben führen zu lassen. Manche, wie Meredith, kehrten zurück.

Tatsächlich klingt es bei Grey's Anatomys aktueller Showrunnerin Meg Marinis sogar so, als ob (ähnlich wie bei April und Avery) eine Hintertür für ein Wiedersehen offengehalten wird, falls Kevin McKidd und Kim Raver für Gastauftritte zurückkehren wollen: "Obwohl sich ihre Geschichte dem Ende zuneigt, ist dies niemals ein endgültiger Abschied."

Konkrete Gründe für den Ausstieg sind bislang nicht bekannt. Wir wissen also nicht, ob die Verabschiedung von den Serienschöpferinnen ausging, weil Hunts und Teddys Geschichte auserzählt war, oder ob sich die zwei Stars einen Ausstieg gewünscht haben. Es klingt aber so, als wären alle im Guten auseinandergegangen.