Griechische Mythologie wird bei Amazon zur Fantasyserie: Die Vorlage wurde 1,8 Milliarden Mal abgerufen

Amazon Prime Video hat eine Serie über die Gottheiten der griechischen Mythologie in Auftrag gegeben. Als Vorlage dient ein überaus beliebter Webcomic.

Im Blockbuster-Jahr 2026 erwartet uns unter anderem Christopher Nolans heiß erwarteter Sandalenfilm Die Odyssee, mit dem er die Abenteuer von Odysseus im großen Stil auf die Leinwand bringt bringt. Dass im Zuge dessen auch die Gottheiten der griechischen Mythologie wieder in aller Munde sein werden, ist absolut möglich. Doch Amazons jüngste Serienbestellung Lore Olympus stützt sich nicht nur auf den Odyssee-Hype – die Webcomic-Vorlage wurde schließlich über 1,8 Milliarden Mal abgerufen und hat eine gigantische Fanbase.

Amazon bestellt Animationsserie Lore Olympus über die Götter der griechischen Mythologie

Wie Variety meldet, wird Lore Olympus die erste Animationsprojekt für Erwachsene, das die legendäre Jim Henson Company jemals in Angriff nehmen wird. Dabei wird man mit den Amazon MGM Studios und Webtoon Productions zusammenarbeiten, um das seit 2019 angedachte Projekt endlich zu verwirklichen.

Die Vorlage der neuseeländischen Autorin Rachel Smythe konzentriert sich vor allem auf die Beziehung zwischen Hades und Persephone, enthält aber auch unzählige Figuren aus dem übrigen Pantheon der Gött:innen. Dabei werden auch finstere Plotpunkte aus den Originalgeschichten, wie Entführungen und sexuelle Gewalt, nicht ausgespart.

Nicht in der Unterwelt, aber in der christlichen Hölle spielt bereits die animierte Musical-Serie Hazbin Hotel auf Amazon Prime Video, die vermutlich eine ganz ähnliche Zielgruppe wie die kommende Lore Olympus-Adaption ansprechen wird.

Auch interessant:

Alte Götter-Storys haben auch heute noch Relevanz

Showrunnerin Julia Cooperman (Willow, The Winchesters) sagte folgendes zur Serienbestellung: "Meine Faszination für die griechische Mythologie begleitet mich schon seit meiner Schulzeit und seit Seminaren an der Universität. Die Lektüre von Lore Olympus hat mir die anhaltende Kraft dieser Geschichten wieder vor Augen geführt, die auch heute noch so viele unserer Erzählungen prägen. Wir können es kaum erwarten, diese lebhafte, tiefgründige und zeitgemäße Neuinterpretation der Geschichte von Persephone und Hades sowohl neuen als auch langjährigen Leser:innen zu präsentieren."

Angefangen hat der Webcomic überaus bescheiden als Amateurprojekt auf Tumblr im Jahr 2017. Mittlerweile wurde die Serie nach neun Sammelbänden im Jahr 2024 abgeschlossen und erhielt unter anderem zwei Eisner Awards. Eine Printversion von Lore Olympus ist auch auf Deutsch erschienen.