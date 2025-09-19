Größter Wer wird Millionär-Skandal aller Zeiten: Mit diesem einfachen Trick erschlich er sich die Million

Dieser dreiste Betrüger könnte glatt aus einem Hollywood-Film stammen: Ein Kandidat bei Wer wird Millionär kämpft sich bis zur Million vor, dann der Schock. Er hat alle hinters Licht geführt.

Dieser krasse TV-Moment bleibt bis heute unvergessen: Bei der englischen Ausgabe von Wer wird Millionär? staubte ein Kandidat den Millionengewinn ab, doch dann der Schock: Hinter dem glänzenden Sieg verbarg sich ein raffinierter Plan und ein Netz aus Lügen. Was wie eine unglaubliche Erfolgsstory wirkte, entpuppte sich als der dreisteste Betrugsversuch im britischen TV. Mit welcher hinterhältigen Masche die Million ergaunert wurde, erfahrt ihr hier.

So kam es zum dreisten Millionen-Betrug bei Wer wird Millionär?

Anfangs wirkt alles wie immer: Der unscheinbare Ex-Soldat Charles Ingram (damals 38) nimmt am 9. September 2001 im Ratestuhl Platz und beginnt das Spiel. Er wirkt nervös, doch zum Glück sitzt seine Frau Diana mit im Publikum. Diese hatte zuvor schon an der Show teilgenommen und 32.000 Pfund gescheffelt. Jetzt soll Charles beweisen, was in ihm steckt. Wirklich gut läuft es jedoch erstmal nicht für ihn. Am Ende des ersten Tages hat er es gerade so bis zur 4.000-Pfund-Frage geschafft – zwei von drei Jokern sind bereits verprasst. Niemand rechnet also damit, dass er an Tag 2 noch weit kommen würde.

Dann jedoch die Riesen-Überraschung am zweiten Drehtag: Auch wenn Charles Ingram weiterhin nervös und unwissend wirkt, kann er plötzlich alle Fragen richtig beantworten. Besonders verdächtig: Egal wie wenig er mit den komplizierten Themen anfangen kann, entscheidet er sich am Ende stets für die korrekte Antwort. Erfolgreich kämpft er sich bis zur 1.000.000-Pfund-Frage vor. Als er dann auch noch die finale Frage richtig beantwortet, ist das TV-Wunder perfekt: Die Million hatten zuvor erst zwei weitere Kandidaten gewonnen.

Mit diesem Trick erschummelte Charles Ingram die Million

Schon während der Dreharbeiten wird das Produktionsteam skeptisch. Die Verantwortlichen nehmen den frisch gebackenen Millionensieger nach Drehschluss besonders genau unter die Lupe – vergeblich. An Körper und Kleidung werden keine technischen Hilfsmittel gefunden. Inzwischen ist man sich aber so sicher, dass ein Betrug stattgefunden hat, dass sogar die Siegprämie eingefroren wird. Als dann das aufgenommene Rohmaterial der Show gesichtet wird, fällt es den Verantwortlichen wie Schuppen von den Augen: Charles Ingram betrügt gemeinsam mit zwei Komplizen im Studio!

Die Masche ist so simpel, dass sie fast schon wieder genial ist: Charles Ingram las alle Antwortmöglichkeiten laut vor und seine Verbündeten husteten dann, wenn die korrekte Antwort genannt wurde. So konnte der Betrüger alle Fragen beantworten, selbst wenn er keine Ahnung von der Materie hatte. Auch die Wahl der Komplizen ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Zuerst ist nur Ehefrau Diana eingeweiht, dann macht das Paar einem der wartenden Quiz-Show-Kandidaten im Studio ein unmoralisches Angebot: Tecwen Whittock, der eigentlich selbst auf seine Chance im Ratestuhl hoffte, hilft kurzerhand beim großen Hust-Betrug mit.





Rechtliche Konsequenzen für den Millionen-Betrüger

Charles Ingram ging als der wohl dreisteste Kandidat in die Wer-wird-Millionär-Geschichte ein. Obwohl er es bis zur Million-Frage geschafft hatte, blieb ihm die Gewinnsumme verwehrt. Die Produktionsfirma schüttete das Geld nicht an ihn aus und entschied sich dazu, die Show nie auszustrahlen. Inzwischen gibt es den berühmten Betrugsversuch aber bei YouTube zu sehen. Ingram wurde wegen Betrugs angeklagt und zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Seine militärischen Auszeichnungen wurden ihm entzogen, inzwischen lebt er mit Frau Diana zurückgezogen auf einer Farm.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im August 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.