"Grond!": LEGO-Tüftler baut legendären Herr der Ringe-Rammbock ohne Anleitung und Fans wollen es sofort nachmachen

Ein LEGO-Enthusiast verlieh seiner Fan-Liebe zu Der Herr der Ringe auf kreative Weise Ausdruck und erfreute damit gleich zwei große Fangemeinden.

Ein Reddit-User, der sowohl in der Welt von LEGO als auch von Der Herr der Ringe zuhause ist, begeistert die Massen. Er stellte eine prominente Szene aus Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs als LEGO-Kunstwerk nach und wurde von anderen Tüftler:innen dafür enorm gefeiert.

Reddit-User teilt Animation und detailreiche Bilder seines inoffiziellen Der Herr der Ringe-LEGOs

Vor drei Jahren gelang es dem Reddit-User Mathemagician 23, Begeisterungsstürme im englischsprachigen Subreddit von Der Herr der Ringe auszulösen. Er hatte Bilder von einem selbstgebauten LEGO-Rammbock geteilt. Das Gerät Grond bezieht sich auf die epische Schlacht vor den Toren der Stadt Minas Tirith im finalen Teil der Herr der Ringe-Trilogie.

Seht hier eine kleine Animation und die Bilder von LEGO-Grond:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir erinnern uns: In Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs kommt es zu einer gewaltigen Schlacht zwischen Frodos Gefährten, angeführt von dem Zauberer Gandalf (Ian McKellen) und Saurons Truppen, bestehend aus Orks, Trollen und weiteren fragwürdigen Zeitgenoss:innen. Bei dieser spielt der Grond genannte Rammbock eine tragende Rolle. So sah er im Film aus:

Während der Schlacht vor Minas Tirith wird das Tor durch den gewaltigen, mit unheimlichen Dämonen verzierten Rammbock Grond schließlich zerstört. Die Szene symbolisiert den (vorübergehenden) Sieg des Bösen.



Mehr LEGO-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

"Grond!": LEGO- und Der Herr der Ringe-Fans reagieren überschwänglich

Der Post von Mathemagician 23 wurde überschwänglich aufgenommen und bekam über 2.400 Likes. Viele reagierten mit einem enthusiastischen "Grond!", als wäre es schon immer ihr liebster Running Gag gewesen. Ein Reddit-User kommentierte, dass er dieses Set einem offiziellen vorziehen würde:

Das würde mir mehr gefallen als das Bruchtal-Set! Echt cool!

Ein weiterer Nutzer fühlte sich inspiriert, die entsprechende Buchszene zu zitieren. Dies wiederum kommentierte Mathemagician 23 mit:

Ich habe mir diesen Teil des Hörbuchs mindestens 30 Mal angehört, während ich das hier gestaltet habe.

Ein weiterer Fan des LEGO-Kunstwerks will "Mehr davon!" sehen.

Man könnte sagen, dass der LEGO-Tüftler sich einen tragenden Augenblick für sein Kunstwerk ausgesucht und dieses entsprechend in Szene gesetzt hat. Fans können es auf gut Glück nachbauen, oder auf die offiziellen und komplexen (und ultrateuren) Bruchtal- oder Barad-dûr-Sets zurückgreifen.