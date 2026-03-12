"Großartig": Stephen King liebt den neuen Action-Thriller von Jason Statham – er startet in 2 Wochen im Kino

Der neue Action-Kracher von Jason Statham hat einen sehr prominenten Fan: Stephen King hielt mit seiner Begeisterung für Shelter nicht hinterm Berg.

Stephen King schreibt nicht nur Romane, die regelmäßig erfolgreich in Film- oder Serienform adaptiert werden. Auch hält der Autor mit seiner Meinung nicht hinterm Berg, die er zu allen möglichen weltpolitischen und popkulturellen Themen auf Social Media äußert. So verteilte er dort etwa schon Begeisterung über die deutsche Netflix-Serie Dark oder den verkannten Margot Robbie-Flop Babylon.

Sein neuestes Lob gehört dem aktuellen Film von Action-Ikone Jason Statham, der in wenigen Wochen endlich auch in Deutschland im Kino anläuft.

Stephen King lobt Jason Stathams neuen Action-Thriller Shelter

Anfang März teilte Stephen King auf seinem offiziellen Bluesky-Account mit seinen Fans, dass er großen Spaß an dem Action-Thriller Shelter gehabt habe. Hierbei zeigte sich einmal mehr Kings Sinn für die Mischung von popkulturellen und politischen Themen:

SHELTER: Der neue Jason Statham-Film ist großartig. Das perfekte Gegenmittel zu Trumps Dummheit.

Damit gehört Stephen King jedoch nur zu den wenigen Menschen in den USA, die den Film im Kino geschaut haben. Shelter konnte in den Vereinigten Staaten laut Box Office Mojo bisher nur 12 Millionen US-Dollar einnehmen. Auf weltweiter Ebene liegt der Film aktuell bei rund 42 Millionen. Besonders in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde der Film ein unerwarteter Kinohit. Gegen ein Budget von etwa 50 Millionen ist das dennoch ein enttäuschendes Ergebnis.

Shelter ist jedoch noch nicht in allen Territorien angelaufen. So steht auch der Kinostart in Deutschland noch ins Haus, der dem Action-Thriller noch einmal einen finanziellen Boost verschaffen könnte. Wie der Film hierzulande ankommt, wird sich noch zeigen. Mit so einem Lob von Stephen King im Rücken dürfte das Interesse bei einigen womöglich noch einmal angestiegen sein.

Wann kommt Action-Thriller Shelter in Deutschland ins Kino?

Hierzulande startet der Film am 26. März 2026 in den Kinos. Shelter wurde von Action-Koryphäe Ric Roman Waugh (Greenland) inszeniert. Neben Jason Statham sind darin unter anderem Bodhi Rae Breathnach (Hamnet), Naomi Ackie (Blink Twice) und Bill Nighy (Hot Fuzz) zu sehen.

Und darum geht's: Jason Statham verkörpert den Einsiedler Mason, der in einem abgelegenen Haus am Meer lebt. Während eines heftigen Sturms rettet er ein junges Mädchen vor dem Ertrinken. Die gute Tat wird ihm jedoch zum Verhängnis und löst eine Kettenreaktion aus, die in grausamer Gewalt gipfelt.