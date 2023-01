Großartige Thriller-Serie zeigt im neuen Teaser zu Staffel 2 Herr der Ringe-Star Elijah Wood – und mehr Kannibalen-Drama

Der Mystery-Thriller Yellowjackets gehörte zu den großen Serienüberraschungen 2021. Bald kehrt der Kannibalen-Irrsinn zurück. Mit Elijah Wood!

Teenager-Serien und Familiendramen gibt es in der Serienwelt wie Sand am Meer. Teenager-Serien und Familiendramen mit Kannibalismus, Horror, Mystery und Figuren am Rande des Wahnsinns bietet nur Yellowjackets. Der Mystery-Thriller geht in die 2. Staffel und der fantastische Cast wurde für die neuen Folgen mit Herr der Ringe-Star Elijah Wood aufgewertet.

Es folgt jetzt der erste längere Teaser zur 2. Staffel. Wenn ihr gerade zum ersten Mal von Yellowjackets hört, dann schaut euch den Trailer zu Staffel 1 direkt darunter an.

Der Teaser Trailer zu Yellowjackets Staffel 2 - mit Elijah Wood

Yellowjackets - S02 Teaser (Englisch) HD

Yellowjackets - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Worum geht es in Yellowjackets? Die Thrillerserie Yellowjackets handelt von einer Gruppe junger Fußballspielerinnen, die vor 25 Jahren mit einem Flugzeug in der Wildnis abstürzten. Hier spaltete sich das Team in wilde Klans. In der Gegenwart haben sie als erwachsene Frauen noch immer mit den tragischen Ereignissen von damals zu kämpfen.



Die Serie erzählt entsprechend auf zwei Zeitebenen:

1: Die Wildnis vor 25 Jahren direkt nach dem Absturz

2: Die Gegenwart 25 Jahre später, mit den Überlebenden, die unverzeihlichen Taten begingen, um das Unglück zu überstehen

Staffel 1 war eine weißglühende Eskalationsspirale, die in Staffel 2 offenbar komplett durchbrennt. Dass die Schülerinnen in der Wildnis auf Kannibalismus zurückgreifen würden, wurde bislang nur angedeutet. Denn was genau damals nach dem Absturz passiert ist, legt die Serie scheibchenweise frei, was einen großen Reiz von Yellowjackets ausmacht.

Welche Rolle spielt Elijah Wood in Yellowjackets und wer ist außerdem dabei?

Showtime Showtime

Elijah Wood verkörpert einen außenstehenden Polizisten, der sich scheinbar in der Gegenwart mit der Gruppe anfreundet. Die wichtigsten Figuren werden hier von Melanie Lynskey, Christina Ricci, Juliette Lewis und Tawny Cypress verkörpert. Hier kommt ihr zur kompletten Besetzung von Yellowjackets.



Wann startet Yellowjackets und wo läuft die 2. Staffel?

Alle Folgen der 1. Staffel Yellowjackets sind bei WOW verfügbar *. Die 2. Staffel wird Deutschland wohl am 27. März starten. Diesmal greift allerdings der neue Streamingdienst Paramount+ zu. Paramount+ über Amazon schauen *



