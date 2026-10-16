Großartiger FSK 18-Horror bei HBO Max: Gnadenloser Western dreht euch den Magen um

Bei HBO Max gibt es einen abgründigen Horror-Western im Streaming-Abo, der nichts für schwache Nerven ist. Bone Tomahawk mit Kurt Russell geht bis ans Limit des guten Geschmacks.

Falls ihr auf der Suche nach einem Film seid, der Horror-Elemente in einen Western schleust, dann könnte Bone Tomahawk genau die richtige Empfehlung für euch sein. Das Regiedebüt von S. Craig Zahler ist ein unfassbar abgründiger Trip durch staubige Landschaften, den ihr nicht mehr so schnell vergessen werdet.

Aktuell befindet sich Bone Tomahawk bei HBO Max im Streaming-Abo. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zu dem 137-minütigen Werk, das sich seine FSK 18-Freigabe definitiv verdient hat. Auch wenn der Film relativ ruhig beginnt, ist er definitiv nichts für schwache Nerven. Hier ereignen sich einige richtig üble Sachen.

Bone Tomahawk: Kannibalen-Horror im Western-Gewand

Bone Tomahawk entführt ins 19. Jahrhundert. Wie bereits erwähnt, ist die Geschichte im Grenzgebiet zwischen Texas und Mexiko angesiedelt. Nach und nach verschwinden mehr Menschen aus einer Western-Stadt. Sie werden von Kannibalen entführt. Unter den Verschwundenen befindet sich auch Samantha O'Dwyer (Lili Simmons).

Trotz seines gebrochenen Beins begibt sich ihr Mann, Arthur (Patrick Wilson), auf die Suche nach Samantha. Unterstützung erhält er von Sheriff Franklin Hunt (Kurt Russell), der zudem den alternden Deputy Chicory (Richard Jenkins) und den Revolverhelden John Brooder (Matthew Fox) für die gefährliche Mission rekrutiert.



Drei Fakten zu Bone Tomahawk bei Amazon:

Die Entwicklung von Bone Tomahawk begann 2012. Die Dreharbeiten starteten 2014. Ein Jahr später kam der Film in den USA in die Kinos.

Ursprünglich sollte Jennifer Carpenter eine wichtige Rolle im Film spielen. Aufgrund von Terminschwierigkeiten wurde sie von Lili Simmons ersetzt.

Dafür tauchte Jennifer Carpenter in S. Craig Zahlers nachfolgenden Filmen auf, namentlich Brawl in Cell Block 99 und Dragged Across Concrete.

Bone Tomahawk: Ein Horror-Western mit düsterem Ausgang

In Bone Tomahawk folgen wir über weite Strecken den vier Männern, wie sie versuchen, sich ihren Weg durchs Grenzland zu bahnen. Es ist eine Reise, die immer tiefer ins Herz der Finsternis führt, bis am Ende nichts mehr bleibt außer Staub und Hoffnungslosigkeit. S. Craig Zahler ist nicht unbedingt für aufbauende Filme bekannt.

Wie auch in Brawl in Cell Block 99 und Dragged Across Concrete entfaltet sich mit jeder weiteren Minute von Bone Tomahawk ein größeres Grauen, das in schonungslosen, drastischen Bildern eingefangen wird. Bei Zahler brodelt das Unheil lange Zeit. Dann eskaliert die Situation und nicht einmal ein Sheriff kann für Ordnung sorgen.

Die vier erfahrenen Männer, die Zahler auf die Reise in die Hölle schickt, zerbrechen mehr und mehr an sich selbst. Es verstört nicht der Horror, mit dem sie konfrontiert werden, sondern ebenso der Horror, der tief in ihrem Inneren schlummert. Das Ergebnis ist ein unglaublich harter Western, wie ihr ihn garantiert noch nicht gesehen habt.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Monat Jahr bei Moviepilot veröffentlicht.

