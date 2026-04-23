Großartiger Horrorfilm erobert die Netflix-Charts: Er ist einer der gruseligsten aller Zeiten laut Wissenschaft

Im Netflix-Abo streamt neuerdings ein Horror-Sequel, das es in sich hat. Selten wurde ein Hit so markerschütternd fortgesetzt. In den Charts steht die Fortsetzung gerade schon auf Platz 3.

Als Smile - Siehst Du es auch? von Regisseur Parker Finn im Jahr 2022 veröffentlicht wurde, hat sich der Horrorfilm mit seinem fiesen Konzept zu einem großen Hit entwickelt. Wenig überraschend folgte darauf eine Fortsetzung, die jedoch absolut überragend ausfiel. Smile 2: Siehst Du es auch? ist ein kleines Horror-Meisterwerk, das die Idee des Vorgängers ins grauenerregendste Extrem überspitzt und mit einer furiosen Naomi Scott (Aladdin) in der Hauptrolle glänzt.

Bei Netflix ist Smile 2 seit dem 22. April im Streaming-Abo verfügbar. In den Film-Charts des Streamers hat es das Sequel jetzt schon auf Platz 3 geschafft.

Horror-Kracher neu in den Netflix-Charts: Darum geht es in Smile 2

In Teil 2, der ebenfalls von Parker Finn geschrieben und inszeniert wurde, spielt Scott die erfolgreiche Popsängerin Skye, die kurz vor dem Beginn einer großen Welttournee steht. Als sich plötzlich ein Highschool-Freund (Lukas Gage) vor ihren Augen grausam selbst tötet, gerät sie völlig aus der Bahn. Wer den Vorgänger gesehen hat, weiß sofort, dass der dämonische Grinse-Fluch sie fortan verfolgt und Skyes Leben in einen Albtraum verwandelt.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Smile 2-Trailer schauen:

Smile 2: Siehst Du es auch? - Trailer (Deutsch) HD

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 23. April 2026):

Nicht nur ich halte Smile 2 für einen Horror-Ausnahmefilm, der eine schockierende, verblüffend gestaltete oder komplett markerschütternde Sequenz nach der anderen entfesselt. Die Verantwortlichen von Science of Scare haben letztes Jahr mithilfe von wissenschaftlichen Messwerten herausgefunden, dass Smile 2 schon zur Top 10 der gruseligsten Horrorfilme aller Zeiten zählen soll.

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