Große Abweichung von den Spielen: Mario muss für Super Mario Galaxy seinen berühmtesten Satz "Mamma Mia!" ändern

"Mamma mia" ist der berühmteste Ausspruch der Spielfigur Mario. Für den kommenden Fantasy-Blockbuster Der Super Mario Galaxy Film hat Sprecher Chris Pratt den Slogan allerdings verändert.

Selbst simpelste Figuren können Darsteller in große Schwierigkeiten stürzen. So ergeht es offenbar Chris Pratt, der im englischen Original die ikonische Spielfigur Mario in Der Super Mario Bros. Film und dem bald erscheinenden Der Super Mario Galaxy Film spricht. So weigerte er sich etwa, das berühmte "Mamma mia!" aus der Spielvorlage einfach so zu übernehmen – es ist eine Frage des Akzents.

Super Mario-Star Chris Pratt verweigert das Mamma mia wegen des Akzents

Hintergrund ist die etwas unübersichtliche Abstammung Marios: In den Spielevorlagen besitzt er einen starken italienischen Akzent, während die Super Mario Bros. Super Show!-Serie ab 1989 und insbesondere der erste Film Super Mario Bros. von 1993 seine Herkunft im New Yorker Stadtteil Brooklyn verorteten. Pratt nimmt letztere Theorie zum Ursprung der Figur sehr ernst und weigert sich deswegen, das "Mamma mia" wie in der Spielvorlage auszusprechen. Gegenüber ScreenRant erklärte er:

Wenn man die Originalversion der Figur hört, ist das Italienisch. Da denke ich mir: 'Warum ergibt es Sinn für einen Typ aus Brooklyn, der diesen Akzent nicht hat, es so auszusprechen?'

Er fährt fort:

Es war also schwierig. Die [Synchron-Produzent:innen] sagten mir: 'Da steht nur Mamma mia'. Aber ich denke: Leute sagen 'Mamma mia' aus einer Haltung von [Überraschung] oder Hochachtung. Aber jemand ohne italienischen Akzent sagt das nicht einfach so. [...] Ich habe also versucht, es zu variieren. Vielleicht haben Sie [den Satz] dann deswegen verlangsamt, denn so richtig habe ich es nie hinbekommen.

Schaut hier den Trailer zu Der Super Mario Galaxy Film:

Der Super Mario Galaxy Film - Trailer 3 (Deutsch) HD

Ob Pratts analytischer "Mamma mia"-Ansatz gerechtfertigt ist oder nicht, muss jeder Fan für sich entscheiden. Zu hören bekommen wir ihn jedenfalls in kürzester Zeit erneut im Kino.

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Wann erscheint Der Super Mario Galaxy Film?

Der Super Mario Galaxy Film kommt am 1. April 2026 in die deutschen Kinos. Neben Pratt sind im Original unter anderem die Stimmen von Anya Taylor-Joy (Das Damengambit) und Jack Black (Der Minecraft Film) zu hören.