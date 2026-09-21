Große Enttäuschung für Netflix: Staffel 2 der Hit-Serie The Gentlemen verliert massiv an Publikum

Die 2. Staffel von The Gentlemen ist nicht der erwartete Erfolg für Netflix. Die Zahl der Zuschauenden ist zur Rückkehr von Guy Ritchies Gangsterserie stark eingebrochen und es ist nicht das erste Mal.

Vor drei Wochen ist die Gangsterserie The Gentlemen mit Staffel 2 zurückgekehrt und hat sich sofort auf Platz 1 bei Netflix gesetzt. Der adelige Eddie (Theo James) erbt hier mit einem Familienanwesen auch ein gewaltiges Marihuana-Imperium. Dass der Krimi dennoch einen herben Rückschlag einstecken musste, verrät erst ein Blick auf die Aufrufzahlen.

The Gentlemen verliert bei Netflix in Staffel 2 fast 50 Prozent seines Publikums

Ein großer Name steht hinter The Gentlemen: 2024 erschuf Regisseur Guy Ritchie die Serie auf Grundlage seines Spielfilms aus dem Jahr 2019, der ebenfalls den Titel The Gentlemen trägt. Doch nach zweieinhalb Jahren Wartezeit hat selbst der britische Gangster-Experte Schwierigkeiten, das einst begeisterte Publikum zurück ins Streaming-Boot zu holen. Wie Deadline berichtet, ist die Zuschauerschaft in Staffel 2 um 45 Prozent zurückgegangen, wenn man sie mit den Aufrufzahlen von Staffel 1 vergleicht.

Season 1 von The Gentlemen hatte in den ersten Tagen ihrer Veröffentlichung im März 2024 starke 12,2 Millionen Views eingefahren; die jetzige Rückkehr kam Anfang September nur noch auf 6,7 Millionen Aufrufe.

Wie Forbes berichtet, ist eine Pause von mehr als anderthalb Jahren häufig fatal für eine Netflix-Serie, wo das Binge-Modell (also alle auf einmal veröffentlichten Folgen) zusätzlich dafür sorgt, dass nicht alle Serien ins Langzeitgedächtnis übergehen. Zum Vergleich: Sogar der Netflix-Überflieger Stranger Things verlor 25 Prozent und Wednesday büßte in den fast drei Jahren Pause sogar 59 Prozent ein.

Wer sich nun Sorgen macht, ob The Gentlemen noch weitergeht, kann trotzdem aufatmen: Staffel 3 ist längst bestellt, wird aber frühestens Ende 2027 starten. Zudem ist es ein ernstzunehmender Trend, dass zurückkehrende Staffeln bei Netflix schlechter abschneiden. Sogar einen Namen hat diese Entwicklung bereits: Den "Somophore Slump" erklären wir euch im Podcast.

Podcast: Netflix hat ein großes Problem mit zweiten Staffeln

Während Netflix' Abo-Zahlen steigen, büßt der Streamer bei seinen zweiten Staffeln überraschend Zuschauende ein. Wir erklären euch das Phänomen des Somophore Slump und schauen auf die Gründe.

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Ist Netflix selbst daran Schuld, dass das Publikum bei Staffel 2 von Serien wie Avatar: Herr der Elemente, The Night Agent oder Beef nicht mehr einschaltet? Lange Wartezeiten, ein Überangebot neuer Titel und das Binge-Modell führen dazu, dass kaum noch jemand "Hausaufgaben" machen will. Absetzungen und Miniserien sind die Folge. Nur was bedeutet dieser Trend für die Zukunft?