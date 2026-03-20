Große Fantasy-Rückkehr erobert Netflix-Charts: Sie ist Teil eines mega-erfolgreichen Universums

Der One Piece-Realserie wird die neue Season eines Fantasy-Animes in den Netflix-Charts gefährlich, die sich in den neuen Folgen einem abgefahrenen Pferderennen widmet.

Wer bereits mit der überaus populären Manga- und Anime-Serie JoJo's Bizarre Adventure vertraut ist, wird nicht mehr von viel überrascht. Flamboyante Kostüme, bizarre Fantasy-Kämpfe und funky Musik machen das Franchise zu Camp in Reinform. Dass die neuste Staffel der Anime-Serie mit dem Beititel Steel Ball Run jedoch so erfolgreich in den Netflix-Charts debütiert, dass sie sogar den neuen One Piece-Folgen Konkurrenz macht, ist dann aber doch einigermaßen verblüffend. Aktuell belegt die sechste Jojo-Season sogar schon Platz 2.



Steel Ball Run: JoJo's Bizarre Adventure auf Netflix

In der neusten Jojo-Staffel besuchen wir im Jahr 1890 das größte amerikanische Pferderennen, das sich von San Diego über Kalifornien bis nach New York erstreckt. Beim sogenannten Steel Ball Run ist alles erlaubt, was bedeutet, dass man sich nicht unbedingt auf einem Gaul fortbewegen muss. Wer wird das Preisgeld von 2 Millionen US-Dollar einstreichen? Der ehemalige Jockey Johnny Joestar, der seit einem Unfall von den Beinen abwärts gelähmt ist? Der mysteriöse Gyro Zepelli mit seinem geheimnisvollen Stahlball? Oder einer der anderen Racer wie Diego Brando, Pocoloco oder Sandman?

Hier der Trailer zu Steel Ball Run: JoJo's Bizarre Adventure:

Steel Ball Run: JoJo's Bizarre Adventure - Trailer (English Subs) HD

Als Vorlage dient wie immer die Manga-Vorlage von Jojo-Erfinder Hirohiko Araki, die wie gewohnt im Anime-Studio David Production animiert wurde. Die vorigen fünf Staffeln von Jojo's Bizarre Adventure liegen ebenfalls im Angebot von Netflix vor – allerdings als eigener Streaming-Titel.

So sehen die Serien-Charts von Netflix aktuell aus (Stand: 20. März 2026):

Die 2. Staffel von One Piece dominiert die Netflix-Charts im Serienbereich zwar immer noch, allerdings handelt es sich insgesamt um einen eher enttäuschenden Start, was die Abrufzahlen angeht. Eine der Theorien: Vielleicht war die lange Wartezeit von drei Jahren (!) zwischen den Seasons doch zu lang.

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Neben Handlungsentwicklungen in Staffel 2, neuen Lieblingsfiguren und überraschenden Easter-Eggs werfen wir außerdem einen Blick auf den stärkeren Fokus auf Anime-Wahnsinn und wagen am Ende einen Blick voraus auf Staffel 3, die einiges verändern wird.