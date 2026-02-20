Große Free-TV-Premiere: Epischer Fantasy-Blockbuster, der ein riesiges Universum nach 16 Filmen beendete

Ein gigantischer Fantasy-Blockbuster entführt euch heute im TV in eine wundersame Unterwasserwelt und beendet ein riesiges Superhelden-Kinouniversum.

Aktuell wird ein neues DC-Universum aufgebaut, mit Superman als dem ersten Film und James Gunn als Mastermind hinter den Kulissen. Davor gab es aber natürlich schonmal eins und das ist mit Aquaman: Lost Kingdom zu Ende gegangen. Ihr könnt euch den monumentalen Blockbuster heute erstmals im TV als große Free-TV-Premiere anschauen.

Los geht es am heutigen Sonntag, dem 1. März ab 20:15 Uhr bei RTL. Mit Werbung dauert der Superheldenfilm bis um 22:30 Uhr und eine Wiederholung kommt dann direkt ab 0:00 Uhr in derselben Nacht. Natürlich lässt sich Aquaman 2 aber auch online streamen.

Free-TV-Premiere heute: Was passiert überhaupt in Aquaman: Lost Kingdom?

Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) hat es immer noch auf das Unterwasser-Königreich Atlantis abgesehen und sinnt auf Rache. Besonders brisant wird diese Bedrohung, als der Fiesling in den Besitz des sagenumwobenen Schwarzen Dreizacks gelangt, mit dem er eine finstere, uralte Macht entfesseln kann. Dabei ist Aquaman (Jason Momoa) doch eigentlich schon mehr als beschäftigt damit, seine Familien- und Superhelden-Verpflichtungen unter einen Hut zu bekommen.

Um der anhaltenden Bedrohung die Stirn bieten zu können, muss sich das Justice League-Mitglied mit seinem Bruder zusammentun. Gemeinsam wären die beiden wahrscheinlich durchaus in der Lage, Black Manta Einhalt zu gebieten. Aber der Bruder und einstige König Orm (Patrick Wilson) ist immer noch eingesperrt – und nach den Ereignissen aus dem ersten Aquaman-Film gar nicht gut auf den Helden zu sprechen.

Aquaman 2 ist ein Spektakel sondergleichen und das Ende eines Kino-Universums

Wer Aquaman 1 oder den zweiten Avatar-Film gesehen hat, dürfte wissen, welche Faszination verborgene, bunte Unterwasserwelten entfalten können. In Aquaman 2: Lost Kingdom wird das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben und man kann sich an all den fantastischen Bildern und Meereswesen kaum sattsehen. Hier bekommt ihr Blockbuster-Kino der Superlative für euer Heimkino serviert.

Gleichzeitig macht das Anschauen dieses epischen Bombasts auch etwas traurig, weil es sich dabei um den letzten Teil eines lang anhaltenden Versuches gehandelt hat, eine DC-Antwort auf das Marvel Cinematic Universe mit den Avengers, Guardians of the Galaxy und dem ganzen Rest zu schaffen. Das Unterfangen muss als gescheitert betrachtet werden, aber das tut dem Film an sich natürlich trotzdem keinen Abbruch.