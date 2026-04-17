Große Free-TV-Premiere heute: Action-Blockbuster, der absolut keine Gefangenen macht

Im heutigen TV-Tipp endet ein hochrangiges Politikertreffen mit einer Geiselnahme. Doch die US-Präsidentin hat einige Tricks auf Lager. Statt trockener Politik gibt's satte Action.

Vor einem Jahr startete der Action-Thriller G20 von Patricia Riggen bei Amazon Prime Video. Nun zeigt ZDF den Blockbuster erstmals im Fernsehen. Hier seht ihr Oscar-Preisträgerin Viola Davis in einer Doppelrolle als geschäftige Präsidentin und eiskalte Soldatin.

Am heutigen Montag, den 22. April 2026, läuft G20 ab 22:15 Uhr ohne Werbeunterbrechung auf ZDF. Der Sender zeigt die Wiederholung in der Nacht auf Mittwoch um 00:15 Uhr. Alternativ findet ihr den Film weiterhin bei Prime im Stream.

Erstmals im TV: G20 zeigt satte Action, statt trockener Politik

Anlässlich des G20-Treffens in Kapstadt reist US-Präsidentin Danielle Sutton (Davis) gemeinsam mit ihrer Familie nach Südafrika. Das Treffen mit den Staatsoberhäuptern der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer wird jedoch von schwerbewaffneten Terroristen überfallen.

Angeführt von Rutledge (Antony Starr) nehmen die Verbrecher zahlreiche Geiseln mit dem Ziel, einen Neuanfang der Weltmärkte zu erzwingen. Das lässt sich Präsidentin Sutton nicht gefallen, die vor ihrer Amtszeit als Soldatin tätig war. Gemeinsam mit dem Personenschützer Manny Ruiz (Ramon Rodriguez) greift sie erneut zur Waffe, um die Geiseln zu befreien, doch dann fällt auch ihre Familie in die Hände der Terroristen.



G20 liefert "anspruchslosen, aber unterhaltsamen Retro-Actionspaß"

Die Idee von G20 ist nicht neu. Bereits 1997 wehrte sich Harrison Ford in Air Force One als US-Präsident gegen Terroristen und setzte sich persönlich für die Befreiung der Geiseln ein. Auch wenn Oscarpreisträgerin Davis sowohl als Präsidentin wie auch als Actionstar überzeugt und absolut keine Gefangenen macht, bleibt der Film hinter Air Force One zurück. Sowohl bei Fans als auch bei der Presse erhielt G20 gemischte Kritiken. Bei Rotten Tomatoes heißt es im allgemeinen Konsens:

Zu ernst, um aus seiner reizvollen Prämisse wirklich Spaß herauszuholen, wirkt G20 eher gewöhnlich als staatsmännisch, kann sich aber mit Viola Davis auf eine starke Hauptdarstellerin verlassen.

Dass sich Einschalten dennoch lohnt, zeigt die Filmkritik von Empire .

Ehrlich gesagt müsste der Film eigentlich eher in Richtung schlecht-dämlich abdriften. Stattdessen bringen solide Action, ein flottes Tempo und die unbestreitbare Starpower von Viola Davis G20 auf die richtige Seite von gut-dämlich – ein anspruchsloser, aber unterhaltsamer Retro-Actionspaß, der sich gerade ernst genug nimmt.

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Trotz Schwächen liefert G20 unterm Strich einen unkomplizierten Actionfilm, der unterhält und genau das liefert, was man für einen kurzweiligen Filmabend erwartet.