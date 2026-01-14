Große Free-TV-Premiere heute: Intensiver Kriegsfilm ist so real, dass es kaum auszuhalten ist

Wenn ihr einen so spannenden Film sucht, dass ihr es wirklich kaum aushalten könnt, dann seid ihr heute Abend im TV-Programm gut bedient.

Natürlich können auch äußerst unrealistische Filme sehr spannend sein. Aber dieses Gefühl von Unwohlsein, dass Civil War erzeugt, funktioniert nur deshalb so gut, weil der Kriegsfilm mit leichtem Sci-Fi-Hauch so unglaublich nah an der Realität operiert. Ihr könnt euch heute zum ersten Mal im Free-TV einen Eindruck davon verschaffen.

Los geht's mit Alex Garlands höchst unangenehmem Streifen am heutigen Sonntag, dem 18. Januar, und zwar ab 20:15 Uhr bei ProSieben. Diese um 3 Minuten gekürzte FSK 12-Version dauert mit Werbeunterbrechungen bis um 22:30 Uhr. Ab 0:45 läuft dann die ungekürzte Wiederholung und am Sonntag, den 25. Januar kommt Civil War noch einmal.

Selbstverständlich könnt ihr den Film aber jederzeit auch einfach online streamen.

Heute erstmals im TV: Darum geht's in Alex Garlands Civil War

In den USA der sehr nahen Zukunft ist ein neuer Bürgerkrieg ausgebrochen. Die eine Seite besteht aus Texas und Kalifornien, die sich vom Rest der Vereinigten Staaten von Amerika lossagen wollen. So richtig klar ist allerdings oft nicht, wo jetzt gerade wer gegen wen kämpft und ob die Separatisten oder die restlichen USA hier die Guten oder die Bösen sind.

Mittendrin reist eine kleine Gruppe an Journalist:innen quer durchs Land, um möglichst nah am Geschehen zu bleiben und Washington zu erreichen, bevor es eingenommen und der Präsident erreicht wird. Dabei gehen die Reporter allerdings buchstäblich durch die Hölle. Sie treffen immer wieder auf unangenehmste Zeitgenossen, mehr als nur brenzlige Situationen und schweben regelmäßig in Lebensgefahr.

So hart, nah, realistisch und direkt wie Civil War sind wirklich nur die allerwenigsten Kriegsfilme

Bei Civil War stehen die Reporter im Mittelpunkt und durchleben das absolut furchterregende Chaos eines echten Bürgerkrieges. Aber nicht in irgendeinem weit weg erscheinenden Krisengebiet, sondern eben direkt vor der eigenen Haustür. Sie werden damit konfrontiert, dass sie eigentlich jederzeit sterben könnten und begeben sich trotzdem immer wieder in diese Gefahr.

Alex Garland verhandelt hier gar nicht mal so sehr, wer in den USA die Schuld an dem Schlamassel trägt, sondern suhlt sich förmlich in der Absurdität des Krieges und der permanenten, grauenvollen sowie unheilvollen Bedrohung, die er mit sich bringt. Kein Wunder also, dass die Nerven beim Anschauen von Civil War garantiert irgendwann komplett blank liegen. Aber der Stress lohnt sich, so ein intensives Erlebnis gibt's selten.