Große Free-TV-Premiere heute: Schon lange hat mich kein Film mehr so überrascht wie dieser geniale Thriller

Dieser TV-Tipp wurde zum großen Horror-Hype, ganz ohne Franchise im Rücken. Freut euch auf spannende Wendungen und eine bedrückende Atmosphäre, die von Anfang bis Ende fesselt.

Trotz kleinem Budget lockte Longlegs 2024 die Massen ins Kino und spielte über das Zwölfache seines Budgets ein. Dank der gelungenen Marketingstrategie baute der Trailer jede Menge Spannung auf und verriet dabei kaum etwas über den Film. Das führte aber auch zu falschen Erwartungen im Kinosaal.

Statt gruseligem Horror gab es einen bedrückenden und langsam erzählten Psychothriller, weshalb manche mürrisch aus dem Kino gingen. Auch ich hatte einen ganz anderen Film erwartet, begeistern konnte er mich dennoch.

ZDF zeigt Longlegs am Montag, den 26. Oktober 2026, um 22:15 Uhr. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf Mittwoch um 01:00 Uhr. Wer den Film verpasst hat, findet ihn auch im Stream.

Satanischer Serienkiller sorgt in Longlegs für Schrecken

In Oregon sorgt seit Jahrzehnten eine Mordserie für Aufsehen. Jedes Mal tötet der Vater seine Frau und Kinder, bevor er sich selbst das Leben nimmt. Doch was auf den ersten Blick nach einem klaren Familienmord aussieht, entpuppt sich als Werk eines Serienkillers. Denn am Tatort findet sich ein verschlüsseltes Bekennerschreiben.

Nun wird die junge FBI-Agentin Lee Harker (Maika Monroe) auf den Fall angesetzt. Gemeinsam mit ihrem erfahrenen Kollegen Agent Carter (Blair Underwood) jagen sie den Serientäter Longlegs (Nicolas Cage), um herauszufinden, wie er es schafft, dass die Väter ihre eigenen Familien töten. Viel Zeit bleibt nicht, denn Longlegs hat seine nächsten Opfer bereits auserkoren und kommt dabei auch Lee gefährlich nahe.

Originell und bedrohlich: Longlegs bleibt lange im Gedächtnis

Wer mit Longlegs einen gruseligen Horrorschocker erwartet, wird enttäuscht werden, doch wer packende Serienkillerfilme wie Das Schweigen der Lämmer oder Sieben liebt, sollte sich den Film auf keinen Fall entgehen lassen.

Nicht nur optisch erinnert Longlegs mit seiner 90er-Jahre-Ästhetik an die modernen Klassiker des Genres. Hinzu kommt die ruhige Erzählweise, die einiges an Spannung und Wendungen bereithält. Schon die Morde an sich dürften Rätselfans auf Trab halten, doch wenn man glaubt, die Taten durchschaut zu haben, führt die originelle Struktur wieder in eine andere Richtung. Auch die übernatürlichen Elemente tragen dazu bei, dass lange offenbleibt, in welche Richtung sich der Thriller bewegt.

Als Ermittlerin ist Lee fachlich äußerst kompetent, hat sozial aber ihre Schwierigkeiten. Das kann auch mal zu humorvollen Situationen führen, die einen in der bedrückenden Atmosphäre aufatmen lassen. Auch der lebensfrohe Carter hebt die Stimmung und bietet einen gelungenen Kontrast zur unnahbaren Lee.

Gar nicht sattsehen kann man sich an Nicolas Cage, der hinter einer dicken Make-up-Schicht nicht mehr zu erkennen ist. Als psychopathischer Killer dreht er völlig frei und zieht jede Szene an sich. Glücklicherweise wird es nicht das einzige Mal sein, dass wir Cage so sehen, denn für die überraschende Fortsetzung Longlegs 2 soll der Schauspieler wieder mit an Bord sein.

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Regisseur Oz Perkins (The Monkey) inszeniert den Film mit einem erstklassigen Sounddesign und einer bedrückenden Ruhe, die selbst in Szenen der brachialen Gewalt nicht aufbricht. Diese emotionslose Erzählweise verstärkt den Schrecken weiter und sorgt für Bilder, die auch nach dem Abspann noch im Gedächtnis bleiben. Longlegs ist ein origineller Thriller voller Grauen, den man nicht verpassen darf.