Große Free-TV-Premiere heute: Sci-Fi-Mega-Action mit Jason Statham, die von Minute zu Minute unglaublicher wird

Jason Statham hat ein Händchen für geradlinige, bodenständige Action. Heute im TV wagt er sich allerdings in ganz andere Sci-Fi-Sphären vor.

Groß, größer, am größten: Der Megalodon ist ein Urzeit-Haifisch, der eigentlich schon vor sehr vielen Jahren ausgestorben ist. Laut Meg und Meg 2: Die Tiefe stimmt das aber nicht. Einige besonders bösartige und große Exemplare dieser Spezies haben in der Tiefsee überlebt und Geschmack an knackigen Menschen-Snacks gefunden.

Ihr könnt euch Meg 2: Die Tiefe mit Jason Statham heute erstmals im TV anschauen, und zwar ab 20:15 Uhr bei RTL. Mit Werbung dauert das bis um 22:15 Uhr und ab 23:45 Uhr läuft dann auch schon die Wiederholung. Ansonsten lässt sich der Action-Sci-Fi-Streifen aber auch bei diesen Anbietern online streamen.

Heute große Free-TV-Premiere: Darum geht's in Meg 2 mit Jason Statham

Obwohl Jonas (ein Anagramm zu Jason, ob das Zufall ist? Wohl kaum!) bereits sehr schlechte Erfahrungen mit Tiefsee-Monstern im Allgemeinen und gigantischen Urzeit-Haien im Speziellen gemacht hat, lässt er sich darauf ein, mit einem Forschungsteam in die tiefsten Tiefen der Tiefsee vorzudringen. Unterhalb einer Forschungsstation lauern aber nicht nur mehrere Megalodon-Haifische, sondern auch ein ruchloser Konzern.

Dieser Konzern will da unten illegalerweise irgendwelche Rohstoffe abbauen und sabotiert gleichzeitig die Mission von Jonas und seinem Team. Dummerweise scheuchen all diese Menschen in der einst unberührten Tiefe allerhand Viehzeug auf – nicht nur, aber vor allem auch einen Megalodon, der größer als alle bisher entdeckten ist. Die Urzeit-Wesen machen allerdings nicht nur den Forscher:innen das Leben schwer, sondern steuern auch auf einen Badestrand zu.

Darum macht Meg 2: Die Tiefe mit Jason Statham so viel Spaß

Ihr habt es beim Lesen der Inhaltsangabe vielleicht schon erahnt: Die Story von Meg 2 ist nicht der Grund dafür, diesen mit jeder Minute immer aberwitziger werdenden Action-Spaß anzuschauen. Ihr müsst sogar ein recht dickes Fell haben, was mittel-witzige Oneliner angeht und das ein oder andere Auge wegen mancher Logiklöcher zudrücken.

Aber wenn ihr das alles ausblenden könnt und einfach nur auf der Suche nach einem absurden, wilden Ritt seid, könnt ihr hier voll und ganz auf eure Kosten kommen. Jason Statham spielt die immergleiche Rolle des charmanten, muskulösen Rohdiamanten und vor allem gibt es richtig viele, richtig große Riesen-Haie zu bewundern. Die machen ordentlich Rambazamba und genau deswegen sind wir schließlich hier.