Große Marvel-Enthüllung: So beginnt Spider-Man 4 nach dem tragischen No Way Home-Ende

Marvel hat drei Seiten aus dem Spider-Man 4-Drehbuch veröffentlicht, die den traurigen Beginn des Films zeigen. Dazu gibt es Notizen von Tom Holland, Zendaya und dem Regisseur.

Die Welt ist erneut im Spidey-Fieber. Fast fünf Jahre nach dem Riesenerfolg von Spider-Man: No Way Home werden Tom Holland, Zendaya und ihre wichtigsten Co-Stars in Spider-Man: Brand New Day zurückkehren, dessen erster Trailer schon jetzt Rekorde gebrochen hat. Die Fans können von dem neuen Spinnen-Abenteuer offenbar nicht genug bekommen. Das ist wohl auch der Grund, warum Marvel nun drei Seiten aus dem Drehbuch des Films veröffentlicht hat.

Trauriger Spider-Man 4-Beginn: Tom Hollands Helden geht es gar nicht gut

Wie Entertainment Weekly berichtet, gibt es nun drei Seiten aus dem Drehbuch von Spider-Man 4 zu sehen, komplett mit Kommentaren von Holland, Zendaya, dem Regisseur Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) und weiteren leitenden Verantwortlichen des Marvel-Drehs. Es handelt sich ganz offenbar um den Beginn des Blockbusters.

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Hier sind die wichtigsten Infos über den Inhalt:

Peter Parker wohnt allein und hat einige "ungesunde Angewohnheiten" entwickelt

entwickelt Er beobachtet seine Freunde per Social Media – MJ (Zendaya) und Ned (Jacob Batalon) sind am Elite-College MIT angenommen worden

Während der Anfangssequenz verliest Holland per Voice-Over einen Brief seiner Figur an MJ. Er soll ihr erklären, was geschehen ist, dass sie ein Liebespaar waren, obwohl sie sich nicht an ihn erinnert

dass sie ein Liebespaar waren, obwohl sie sich nicht an ihn erinnert Peter hat keine "Stark-Gadgets" mehr – stattdessen nutzt er eine selbst entwickelte K.I. namens E.V., einen "Fabricator" und hat sich selbst ein neues Kostüm gefertigt

mehr – stattdessen nutzt er eine einen und hat sich selbst ein neues Kostüm gefertigt Am Ende der Sequenz sehen wir Peter, der als Spider-Man an einem Stahlträger hängt und sich für seinen nächsten Einsatz bereitmacht

Viele der Kommentare sind Ideen zur Inszenierung – so schlägt Zendaya etwa vor, einen Teil per Smartphone zu drehen, oder der VFX-Chef möchte Falten in das neue Kostüm einbauen. Andere sind ganz offensichtlich humorvoller Natur und zeigen das gemeinsame Drehbuch als PR-Instrument: "Wie zum Geier hat Tom mein Drehbuch in die Hände gekriegt?", wundert sich etwa Regisseur Cretton, nachdem sein Hauptdarsteller einen besonders eitlen Kommentar geäußert hat.

Die drei Drehbuchseiten verdeutlichen die Folgen des tragischen Finales von Spider-Man: No Way Home, in dem die ganze Welt ihre Erinnerung an Peter Parker verlor – einschließlich seiner Geliebten MJ und seines besten Freundes Ned.

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Wann kommt der Marvel-Blockbuster Spider-Man: Brand New Day ins Kino?

Wie die ganze Sequenz im Kino aussehen wird, können Fans schon bald sehen: Starttermin des Marvel-Films ist der 30. Juli 2026.